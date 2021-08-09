Son Dakika: Rachid Ghezzal'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Siyah beyazlıların bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Rachid Gezzal, yayıncı kuruluşun haberine göre, yarın (10.08.2021) salı günü saat 14:00’te İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

Beşiktaş'ın, Ghezzal için Leicester City'le 3 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Siyah beyazlıların 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan ve 8 gol atıp 19 gol pası vererek asist kralı olan Rachid Ghezzal, takımın başarısında büyük pay sahibi olmuştu.

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