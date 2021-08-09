Son Dakika: Rachid Ghezzal'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın uzun süre transfer için uğraş verdiği ve mutlu sona ulaştığı Rachid Ghezzal'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Siyah beyazlıların bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Rachid Gezzal, yayıncı kuruluşun haberine göre, yarın (10.08.2021) salı günü saat 14:00’te İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.
Beşiktaş'ın, Ghezzal için Leicester City'le 3 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.
Siyah beyazlıların 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan ve 8 gol atıp 19 gol pası vererek asist kralı olan Rachid Ghezzal, takımın başarısında büyük pay sahibi olmuştu.
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