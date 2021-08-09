Son Dakika: Beşiktaş'tan Michy Batshuayi hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların, Chelseali futbolcu için girişimlere başladığı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Belçikalı 27 yaşındaki forvet oyuncusu için harekete geçti.

Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarda forma giyen yıldız golcünün Premier Lig devi Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezonu Crystal Palace'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi, Chelsea'de 77 maçta görev alırken 25 gol ve 6 asistle oynadı.

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