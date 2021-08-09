Son Dakika: Beşiktaş'tan Michy Batshuayi hamlesi
Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlıların, Chelseali futbolcu için girişimlere başladığı iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Belçikalı 27 yaşındaki forvet oyuncusu için harekete geçti.
Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarda forma giyen yıldız golcünün Premier Lig devi Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezonu Crystal Palace'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi, Chelsea'de 77 maçta görev alırken 25 gol ve 6 asistle oynadı.
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