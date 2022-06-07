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Son dakika: Portekiz basını Lincoln'ü Fenerbahçe'ye yazdı! Çaykur Rizespor ve Porto detayı...

#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln
Son dakika: Portekiz basını Lincolnü Fenerbahçeye yazdı Çaykur Rizespor ve Porto detayı...

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Alex Kral, Gabriel Barbosa ve Mitrovic gibi isimlerle ilgilenildiği yönünde haberler çıkarken Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Türk basınında Alex Kral, Gabriel Barbosa ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle ilgilenildiği yönünde haberler çıkarken sürpriz bir transfer haberi Portekiz'den geldi.

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ALİ KOÇ: LİSTEMİZDE HİÇ DUYMADIĞINIZ İSİMLER VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için düzenlenen imza töreninde transferle ilgili soruya; "Jorge Jesus'un listesinde hiç duymadığınız isimler var." cevabını vermişti.

23'LÜK SAMBACI 10 NUMARA

Record'un haberine göre Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgileniyor.

Asıl mevkisi 10 numara olan ancak sol kanatta da görev yapabilen Lincoln geride kalan sezon toplam 44 maça çıkmıuş, 7 gola atıp 10 asist yapmıştı.

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PORTO DA İSTİYOR

Record'un haberinde 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto'nun da istediği, Jorge Jesus'un oyuncuyu dev kulübün elinden almaya çalıştığı belirtildi.

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ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbool oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln

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