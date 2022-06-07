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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un karar haftası! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Futbol
Fenerbahçede Jorge Jesusun karar haftası Mesut Özil ve Ozan Tufan...
Süleyman Arat

Hafta içi Portekiz’den dönecek olan F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü yoğun bir mesai bekliyor. Sarı lacivertli takımdan ayrılacak oyuncuların durumu, kiradan döneceklerin geleceğinin yanı sıra yeni transferler, kamp programı ve yapılacak hazırlık maçları gibi birçok konu Jorge Jesus’un mesaiye başlamasıyla beraber netleşecek.

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Teknik direktör sorununu çözen Fenerbahçe’de yeni transferler, takımdan ayrılacak futbolcular, Topuk Yaylası kamp tarihleri, hazırlık maç takvimi Jorge Jesus’un İstanbul’a gelmesiyle bir bir netleşecek. Yardımcısı Rodrigo Araujo’nun nikahı için Lizbon’a giden Portekizli teknik adamı hafta ortasında İstanbul’a dönmesiyle birlikte takımda yoğun bir mesai programı bekliyor.

Mesut ve Ozan beklemede

Takımdan ayrılış biçimlerinin nasıl olacağı merak edilen Mesut Özil, Ozan Tufan, kiradan dönecek Meyer, Samatta, Lemos ile Hull City’ye gitmesi beklenen Allahyar’ın durumunun netleşmesiyle 16 olan yabancı 12’ye düşürülecek. 1 yıllık kontratları kalan Gustavo, Novak, Tisserand’ın, Pelkas’ın sarı lacivertli kulüpteki geleceğinin de menajerleriyle yapılacak görüşmelerden sonra netleşmesi planlanıyor.

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Sezon açılışı 13 Haziran’da

Sezonu 13 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde taraftarların da katılımıyla açacak olan Fenerbahçe 3 veya 4 gün İstanbul’da çalıştıktan sonra Topuk Yaylası Tesisleri’ne geçecek. Burada yaklaşık 2 haftalık yükleme kampına girip, 19 veya 20 Temmuz’daki ilk Şampiyonlar Ligi ilk ön elemesi maçına kadar hazır hale gelmeyi hedefliyor.

YILDIZ ADAYI iSiMLER GELECEK

Jesus’un imza töreninde golcü transferi için “Yazılan isimler değil” diyen başkan Ali Koç diğer transferler için ise “No name, yani tanınmayan ama Crespo gibi yetenekli, gelecek vadeden, potansiyelli isimler alacağız” demişti.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Futbol

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