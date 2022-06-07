Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk transferi! Bonservis bedeli soruldu...

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Yeni sezona Teknik Direktör Jorge Jesus ile birlikte daha güçlü ve iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli hocasına kavuşan Fenerbahçe, Jesus'un raporları doğrultusunda transferde adım atacak. Listedeki oyuncular için harekete geçen yönetim kollar sıvadı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un üzerinde ısrarla durduğu bölgelerden biri olan 6 numara için önemli bir ismi gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, bonservisi Spartak Moskova'da bulunan Çekyalı oyuncu Alex Kral'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Fenerbahçe bu oyuncu için Rus kulübü ile ilk teması kurdu. Alex'in şartları ve bonservisi için istenen bedel soruldu.

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PREMİER LİG'DE 1 MAÇTA 1 DAKİKA OYNAYABİLDİ!

19 Mayıs 1998 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezonu İngiliz kulübü West Ham United'da kiralık geçirdi. Ancak sadece 1 Premier Lig maçında 1 dakika görev yapabildi.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMINDA 29 KEZ FORMA GİYDİ

Spartak Moskova, sözleşmesi 2024 Haziran'ında bitecek oyuncu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertli yönetimi ilerleyen günlerde sıkı bir bonservis pazarlığı bekliyor. 24 yaşındaki Alex Kral, Çekya Milli Takımı'nın formasını da bugüne kadar 29 kez terletti.

ALEX KRAL KİMDİR

Futbol kariyerine 2004'te Slavia Brno'da başladı. 2007'de Zbrojovka Brno'ya geçti. 2015'te Slavia Prag altyapısına katıldı. Buradan Teplice'e gitti. Ocak 2019'da 900 bin Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a döndü.

Eylül 2019'da 12 milyon Euro'ya Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. 2021'de West Ham'a kiralandı. Spartak Moskova'da 60 maçta 6 asist, Teplice'te 48 karşılaşmada 2 gol-5 asist, Slavia Prag'da 30 maçta 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

JORGE JESUS'TAN KANAT TRANSFERİ

Jorge Jesus tüm mevkiler için adaylarını belirlerken sol kanat için ilk adayın Bruno Henrique olduğu belirtildi. 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde Wolfsburg ile Avrupa'ya adım atan Bruno Henrique, tam 1 sene sonra ülkesi Brezilya'ya geri dönmüştü.

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31 yaşındaki Bruno Henrique, 23 Ocak 2019 tarihinde ise 5,5 milyon euro karşılığında Flamengo'ya dönmüştü. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Bruno Henrique, Fenerbahçe formasıyla Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Skora verdiği katkıyla dikkat çeken Bruno Henrique'nin Flamengo ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.