Son Dakika: Ozan Tufan Watford'a transfer oluyor! Küme düşmezlerse Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam, Aziz Yıldırım detayı
Fenerbahçe'de dönem dönem tartışılsa da, son iki sezonda başarılı performanslar ortaya koyan Ozan Tufan'la yollar ayrılıyor. Vitor Pereira'nın bu sezon kadro planlamasında yer vermediği Ozan, kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ozan Tufan transferiyle eski başkan Aziz Yıldırım'ın 25 Haziran'da yaptığı basın toplantısındaki açıklamalar da akıllara geldi. İşte transferin mali detayları...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi resmen sona eriyor... Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor.
Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.
ANTRENMANA KATILMADI
Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.
7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Ozan Tufan, 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferle Ozan yakın bir rakama Premier Lig ekibine satılmış olacak.
AZİZ YILDIRIM: OZAN TUFAN' SATACAKLAR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında mevcut yönetime eleştiriler getirirken Ozan Tufan'ın bu sezon satılacağını açıklamıştı.
Yıldırım, "Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan daha iyi durumdayız. Enkaz edebiyatı yapmayın! Sen bu parayı yedin... Sonra, 'bana borç bıraktılar' diyorsun." sözleriyle Ali Koç yönetimine yüklenmişti.
EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON, 6 GOL...
Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaşmıştı. Sezonu 6 golle tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 8 asistlik bir performans göstermişti.
Ozan Tufan'ın kariyer performansı
2012-13 Sezonu
6 maç - 1 gol
2013-14 Sezonu
14 maç -
2014-15 Sezonu
46 maç - 3 gol
2015-16 Sezonu
46 maç - 1 gol - 1 asist
2016-17 Sezonu
39 maç - 5 gol - 3 asist
2017-18 Sezonu
14 maç - 3 gol - 1 asist
2018-19 Sezonu
21 maç -
2019-20 Sezonu
34 maç - 6 gol - 5 asist
2020-21 Sezonu
40 maç - 6 gol - 8 asist