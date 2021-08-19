Son Dakika: Ozan Tufan Watford'a transfer oluyor! Küme düşmezlerse Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam, Aziz Yıldırım detayı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi resmen sona eriyor... Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor.

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.

ANTRENMANA KATILMADI

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.

7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Ozan Tufan, 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferle Ozan yakın bir rakama Premier Lig ekibine satılmış olacak.

AZİZ YILDIRIM: OZAN TUFAN' SATACAKLAR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında mevcut yönetime eleştiriler getirirken Ozan Tufan'ın bu sezon satılacağını açıklamıştı.

Yıldırım, "Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan daha iyi durumdayız. Enkaz edebiyatı yapmayın! Sen bu parayı yedin... Sonra, 'bana borç bıraktılar' diyorsun." sözleriyle Ali Koç yönetimine yüklenmişti.

EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON, 6 GOL...

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaşmıştı. Sezonu 6 golle tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 8 asistlik bir performans göstermişti.

Ozan Tufan'ın kariyer performansı



2012-13 Sezonu

6 maç - 1 gol

2013-14 Sezonu

14 maç -

2014-15 Sezonu

46 maç - 3 gol

2015-16 Sezonu

46 maç - 1 gol - 1 asist

2016-17 Sezonu

39 maç - 5 gol - 3 asist

2017-18 Sezonu

14 maç - 3 gol - 1 asist

2018-19 Sezonu

21 maç -

2019-20 Sezonu

34 maç - 6 gol - 5 asist

2020-21 Sezonu

40 maç - 6 gol - 8 asist