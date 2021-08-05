Son Dakika: Fenerbahçe Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün biletini kesince Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci...

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Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı kaldığını duyururken bu karar takım içinde de şaşkınlık yarattı.

Dinamo Kiev maçı kadrosuna alınmayan iki oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

"SENİN BÖLGENE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin cephesinden kararla ilgili ilk açıklama geldi.

Menajeri Batur Altıparmak imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, "Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız" söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir. Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir. Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir." bilgilerine yer verildi.





İKİ FARKLI KARE... DİNAMO KİEV MAÇI ÖNCESİ KULÜBENİN GÖRÜNTÜSÜ

Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün yakın arkadaş grubundaki isimler Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin moralsiz görüntüleri Dinamo Kiev maçı muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektifine böyle yansıdı.

Takımın neşe kaynağı olan ve sık sık aralarında şakalaşan futbolcular bu kez sakin bir şekilde maçın başlamasını bekledi. Bir önceki hazırlık maçında tribünlerin karşılıklı yaptıkları tezahüratlara eşlik eden futbolcuların keyifli görüntüsü dikkat çekmişti.

2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermiş, devamındaki süreçte kadro dışı kalmıştı.

İkili sezon öncesi Topuk Yaylası Kampı'nda samimi pozlar verirken buzların eridiği ifade edilmişti. Ancak devamındaki süreçte ligin başlamasına günler kala ayrılık kararı alındı.

CANER ERKİN'İN BOŞLUĞU ÇABUK DOLDU! ÇAĞTAY İDMANDA...



Fenerbahçe, bugün hazırlıklarını Caner ve Sinan Gümüş'ten yoksun sürdürürken yeni transfer Çağtay Kurukalıp da idmanda yer aldı.

ALİ KOÇ İÇİN SANDIK BAŞINDAYDI

Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Caner Erkin, geçtiğimiz ay Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmaya geldi. Erkin, tek aday olan Ali Koç'a oy attığını belirterek, "İnşallah uzun süreler burada kalır. Ufak bir ayrılık oldu ama ben hep F.Bahçeli'ydim. G.Saray'da oynarken bile söyledim. Diğer takımlara karşı hiçbir şey hissetmedim. Sünnet olurken bir videom var, onu da paylaşacağım bir ay sonra" ifadelerini kullanmıştı.