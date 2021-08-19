Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira, istediği forveti tarif etti!

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Avrupa Ligi’nde ilk sınavına bugün sahasında HJK Helsinki ile karşılaşacak F.Bahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söylerken, forvette yaşadıkları sıkıntıya vurgu yaptı. Portekizli teknik adam dünkü basın toplantısında şunları söyledi: “Takım olarak iyi futbol oynuyoruz. Ancak fiziksel olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar. Rakibimize saygı duymamız gerekiyor. Bu karşılaşmada kendi oyunumuzu ortaya koymalıyız.

GÜZEL FUTBOL OYNAMAYI SEVİYORUM

Forvetteki eksikliğe çözüm için elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Agresif, baskılı, topu tutan, topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren bir takım olmak istiyoruz. Zor bir durum. İki oyuncunun da sakatlığı uzun sürecek. Oynayanlar elinden geleni yapacaktır. Santrfor transferi için yönetim çok iyi çalıştıyor. Gol atan, bitirici vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu, topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif olarak bize zeka katacak oyuncular tercih ediyorum. Tüm oyuncularımın zeki ve futbolu bilen isimler olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynamayı seviyorum.

DIŞARIDAN DUYDUKLARIM BENİ ETKİLEMEZ

Samatta çok iyi bir futbolcu ama özgüven dışarıdan değil, önce insanın içinden gelmeli. Kendim için konuşursam, dışarıdan duyduklarımdan, gazete ve TV’de gördüklerimden özgüvenim etkilenmez. Zaten burada konuşulanları da dil yüzünden anlamıyorum. Ben oyuncularıma özgüven aşılamak için konuşuyorum. Samatta da geldiğimizden beri bu süreçte iyi çalıştı. İnanıyorum ki özgüveni yerine geldiğinde Belçika’da yaptığı gibi çok fazla gol atacak.”