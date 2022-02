Son dakika: Novak Djokovic, Avustralya'daki krizin ardından ilk kez konuştu! 'Her türlü bedel ödemeye hazırım'

Haberin Devamı

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği ülkede büyük bir krize sebebiyet veren, yaklaşık 2 hafta süren hukuki süreç sonunda vizesi iptal edilen ve sezonun ilk grand slam turnuvasına katılamadan ülkesi Sırbistan'a geri dönen Novak Djokovic, ilk röportajını BBC'ye verdi.

Avustralya'daki süreç sonrası sessizliğini BBC'den Amol Rajan'a konuşarak bozan Djokovic, yine flaş açıklamalar yaptı. Novak Djokovic'in açıklamaları şu şekilde:

AŞI OLDUN MU? OLMADIYSAN NEDEN?

Hayır olmadım. Aşı olmak isteyip istememe özgürlüğüne inanıyorum ve bunu sonuna kadar destekliyorum. Daha önce aşı durumumu açıklamadım çünkü bunu gizli tutma hakkım vardı ama görüyorum ki açıklamadıkça yanlış çıkarımlar yapılıyor. Şimdiye kadar edindiğim bütün bilgilere baktım ve aşı olmamaya karar verdim. Bu kararım devam edecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Haberi görüntüle

AŞI KARŞITI MISIN?

Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım. Dünya çapında herkesin bu virüsü yenebilmek için büyük bir efor sarf ettiğini biliyorum. Aşı da bunun en büyük adımlarından biri ve bu çalışmalara büyük saygı duyuyorum. Ama ben her zaman vücudunuza neyi alacağınızı seçme özgürlüğünün destekçisi ve temsilcisi oldum. Benim için bu konu büyük önem arz ediyor. Kendiniz için neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verme özgürlüğünüz var. Ben de elit bir sporcu ve prensipleri olan bir insan olarak her zaman vücuduma girecek her şeyi dikkatle ve özenle seçtim. Buna yiyecekler, içtiğim su, sporcu ürünleri ve takviyeler de dahil.

"AŞI OLMAMANIN BÜTÜN SONUÇLARINA HAZIRIM! ŞAMPİYONLUKLAR DA DAHİL"

Her hafta başka bir ülkede oynanan global bir sporun parçasıyım. Kararımın sonuçlarını anlayabiliyorum. Bu sonuçlardan biri de Avustralya'ya gidememekti ve buna hazırdım. Bugün aşısız olduğum için çok sayıda turnuvaya gidemeyeceğimi de biliyorum. Bu, ödemeye hazır olduğum bir bedel.

"TARİHİN EN BÜYÜK TENİSÇİSİ OLMA ŞANSINDAN VAZGEÇMEYE HAZIRIM"

Tüm bu yaşananların sonucunda, tüm zamanlarda eline raket almış en büyük sporcu olma şansından vazgeçmeye hazırım. Bu kararım, Roland Garros'u veya Wimbledon'u kaçırmam anlamına geliyorsa bunu da göze alıyorum.

Haberin Devamı

BUNU NEDEN YAPIYORSUN NOVAK?

Kendi bedenim üzerinde kararlarımı kendim verme prensibi, herhangi bir şampiyonluktan ya da unvandan daha önemli benim için. Bedenimle yapabildiğim kadar uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.

"AVUSTRALYA'DAN AŞI OLMADIĞIM İÇİN SINIR DIŞI EDİLMEDİM"

Avustralya'daki sürecin bu şekilde bitmesi beni çok üzdü. Kayal kırıklığına uğradım ama bazı yanlış yorumlar yapılıyor. Ben tıbbi muafiyeti Avustralya'daki iki bağımsız kurulun onayıyla aldım. Bunu da kabul ettiler. Vize başvurusundaki hata bilerek yapılmadı. Bu, federal mahkeme ve Göç Bakanlığı tarafından da kabul edildi. Avustralya'dan aşı olmadığım veya kuralları çiğnediğim için sınır dışı edilmedim. Asıl sebep, Göç Bakanının Avustralya'da ve Melbourne'de aşı karşısı hareketleri güçlendireceğimi düşünüp ki bunu tamamen reddediyorum, kendine tanınan sınır dışı etme hakkını kullanması.