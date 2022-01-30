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Son Dakika: Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'dan tarihi zafer! Medvedev'i devirdi, rekorun tek sahibi oldu

#Nadal#Medvedev#Nadal Medvedev Maçı
Son Dakika: Avustralya Açıkta Rafael Nadaldan tarihi zafer Medvedevi devirdi, rekorun tek sahibi oldu

Avustralya Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın! İspanyol raket, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rus rakibi Daniil Mevedev'i 5 saat 24 dakika süren maçta, 2-0 yenik duruma düşmesine karşın 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-2 yenerek şampiyon oldu. 2021 Amerika Açık finalinde Djokovic'in 21. grand slam şampiyonlukla rekor kırmasına engel olan Medvedev, bu kez Nadal'a engel olamadı ve İspanyol raket, tarihin en çok grand slam kazanan tenisçisi unvanını aldı.

Rafael Nadal - Daniil Medvedev maçından fotoğraflarRafael Nadal - Daniil Medvedev maçından fotoğraflar
Rafael Nadal - Daniil Medvedev maçından fotoğraflar

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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu.

Rod Laver Arena'da dolu tribünler önünde oynanan final maçında Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaştı. Dünya 2 numarası Daniil Medvedev, İspanyol rakibi Rafael Nadal karşısında setlerde 2-0 öne geçmesine karşın Nadal, tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı.

Rafael Nadal, 5 saat 24 dakika süren maçta 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle zafere ulaştı.

DJOKOVIC'E ENGEL OLMUŞTU, NADAL'A OLAMADI

2021 Amerika Açık finalinde Novak Djokovic'i 3-0 yenen Daniil Medvedev, Sırp raketin 21. grand slam şampiyonluğunu kazanıp erkekler tenisinde tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan isim olmasına izin vermemişti.

Rus raket bu kez Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'a engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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NADAL TARİHE GEÇTİ

Mücadeleden tarihi bir zaferle ayrılan Rafael Nadal, 21 grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi unvanının sahibi oldu.

Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic, 20'şer grand slam şampiyonluğuyla rekoru paylaşıyordu.

FİNALDE BİR SEYİRCİ KORTA ATLADI

Maçın ikinci setince Rod Laver Arena'da bulunan bir seyirci, yaklaşık 3 metre yükseklikteki tribünden korta atladı. Elindeki pankartı göstermeye çalışan seyirci, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Seyircinin elindeki pankartta "Mülteci tutukluluğunu kaldırın" yazıyordu.

Son Dakika: Avustralya Açıkta Rafael Nadaldan tarihi zafer Medvedevi devirdi, rekorun tek sahibi oldu

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#Nadal#Medvedev#Nadal Medvedev Maçı

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