Novak Djokovic herkesin dilinde! Onun kadar tartışılan iki Djokovic daha var: Annesi ve babası!

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Dünyada erkekler tenisinin 1 numarası Novak Djokovic'in Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle Avustralya'ya alınmamasıyla başlayan süreç, dev bir krize dönüştü. Djokovic, Melbourne'de yasa dışı göçmenlerin tutulduğu bir otelde götürüldü, olay yargıya intikal etti, Djokovic'in tutuklandığı dahi iddia edildi.

Ardından federal mahkeme, Djokovic'in sınır dışı edilme kararının mantıklı gerekçelere dayanmadığına hükmetti ve serbest bırakılmasına karar verdi.

Ancak 5 Ocak günü Avustralya'ya girerken "Son 14 gün içinde başka bir ülkede bulundunuz mu?" sorusuna 'hayır' yanıtını vermesine rağmen 2 Ocak'ta İspanya'da olduğunun ortaya çıkmasıyla Djokovic'in Avustralya Açık'taki akıbeti bir kez daha belirsizliğe gömüldü. Neticede Djokovic'in vizesi, Avustralya hükümeti tarafından ikinci kez iptal edildi. Sırp raketin kısa süre içerisinde ülkesine dönmesi bekleniyor.

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Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaptığı resmi açıklamada yasal hakkını kullanarak Novak Djokovic'in vizesini iptal ettiğini duyurdu. Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, açıklamasında; "Bu kararı alırken halkın düşüncelerine önem verirken İçişleri Bakanlığı, Sınır Kuvvetleri ve Djokovic'ten gelen belgeleri detaylı şekilde inceleyerek aldım" sözlerine yer verdi.

AŞI KURALLARINA "TERÖR" BAŞBAKAN'A "DİKTATÖR"

Yılan hikayesine dönen bu süreçte Djokovic cephesinden pek çok açıklama geldi. Özellikle tenisçinin anne-babası Dijana ve Srdjan Djokovic, oğullarının Avustralya'da yaşadıklarına dair açıklamalarıyla tüm dünyada gündem oldu.

Örneğin Srdjan Djokovic, memleketi Belgrad'da düzenlediği protestolarda eline megafonunu alıp Avustralya yönetimine yönelik ağza alınmayacak laflar etti.

"Tüm Avustralyalılara ve tüm dünyaya, teröre karşı ve dünyanın en iyi tenisçisine yönelik zalim insan hakkı ihlallerine karşı seslerini yükseltme çağrısı yapıyorum" diyen Srdjan Djokovic, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı da "diktatör" olarak nitelendirdi ve Kraliçe Elizabeth'e olaya müdahale etme çağrısında bulundu.

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BABA DJOKOVIC'İN DEFTERİ KABARIK

Ne var ki tenis camiasını, özellikle de Djokovic'i yakından takip edenler için Srdjan Djokovic'in bu tavrı çok da şaşırtıcı değil. Baba Djokovic, oğlunun rakiplerine özellikle de yıldız tenisçi Roger Federer'e yönelik sivri açıklamalarıyla akıllarda yer etmiş bir insan.

Baba Djokovic'le Federer arasındaki kriz 2000'lerin ortalarında başladı. Düşmanlığın tohumları 2006 yılında Davis Cup sırasında atıldı. Express'in haberine göre, play-off'lar sırasında Djokovic, Stanislas Wawrinka'yla karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, Djokovic sık sık yaşamakta olduğu bir sinüs probleminin tedavisi için sık sık oyunu durdurdu, antrenörünü yanına çağırdı.

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Nihayetinde Djokovic maçı 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7-3) ve 6-4'lük setlerle alıp play-off'larda durumu 1-1'e getirdi ancak bu durum Federer'in eleştirisine neden oldu. Kuralları kötüye kullanmakla ve Wawrinka'nın oyun ritmini bozmakla eleştirilen Djokovic hakkında Federer, "Ben onun sakatlığına inanmıyorum. Çok ciddiyim. Ben, sakatlıkları söz konusu olduğunda onun şaka gibi bir insan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ardından Federer ve Djokovic karşı karşıya geldiğinde de Federer korttan set vermeden ayrıldı ve İsviçre'yi bir sonraki tura taşıdı. Baba Djokovic ise Federer'in açıklamalarının altında kalmadı ve oğlunu savunmaya geçti. Srdjan Djokovic, ilerleyen yıllarda Federer hakkında konuştuğunda hep bu olaya atıf yaptı.

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MEŞHUR "SESSİZ OLUN, TAMAM MI?" OLAYI

Federer ve Djokovic, iki yıl sonra bu kez Monte Carlo Masters turnuvasında karşılaştı. Maç sırasında İsviçreli raket Srdjan Djokovic'e "Sessiz ol" deyince ipler iyice gerildi.

İkili birkaç ay önce Avustralya Açık'ta karşı karşıya gelmiş ve Djokovic sahadan 3-0 galip ayrılmış, Djokovic ailesi de maç esnasında epey gürültü yapmıştı.

Sportskeeda'nın aktardığına göre, Monte Carlo Masters'da yine benzer bir durum oldu ancak Federer bu kez sessiz kalmadı. İlk sette skor 3-2'yken Djokovic'in bir topuna çizgi hakemi 'dışarıda' kararı verdi. Halbuki top çizgideydi ve sayı Djokovic'e yazılmalıydı.

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Tam Federer'in arkasında oturan Srdjan ve Dijana Djokovic deliye dönerek, Federer'e "Git de topun izini kontrol et" diye bağırmaya başladı. Federer sakince topun düştüğü noktaya doğru yürürken Djokovic'in ailesine dönüp, "Sessiz olun, tamam mı?" dedi ve izi temizledi.

Sonrasında servis tekrarlandı ve sonunda sayı Djokovic'in oldu. Federer ilk seti 6-3 aldı, ikincide skor 3-2'yken, Djokovic solunum güçlüğü çektiğini belirterek maçtan çekildi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında kimse bu "Sessiz olun" vakasından bahsetmedi. Taraflar centilmence açıklamalar yaptı. Hatta Djokovic, Federer kalibresinde bir oyuncuyla karşılaşmanın 3 gündür devam eden rahatsızlığını ağırlaştırdığını belirterek, "Dünyanın 1 numarasına karşı oynadığınızda ralliler haliyle uzuyor. Her sayıdan sonra enerjim azalıyordu" diye konuştu.

"NEDEN HÂLÂ OYNUYOR? 34 YAŞINA GELDİ"

O zamandan sonra da iki sporcunun arasındaki ilişki centilmenlik ve nezaket sınırlarını asla aşmadı ama Srdjan Djokovic, sık sık Federer hakkında zehir zemberek sözler sarf etti. Özellikle Mart 2016'da Newsweek Europe'a verdiği bir röportajda söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildi. Srdjan Djokovic, şöyle diyordu:

"Sırbistan ile İsviçre, Cenevre'de maç yaparlarken, Novak henüz 19 yaşındaydı. Sinüslerinde bir deviasyon vardı ve nefes alamıyordu. Uzun maçlarda ve uzun sayılarda kortta kalmakta zorlanıyordu ve Federer, bu solunum problemi nedeniyle oğluma mümkün olan her şekilde saygısızlık etmeyi denedi. Bu şekilde dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ama çok da iyi bir insan olmadığını gösterdi. Başka hiç kimse Novak'a böyle muamele etmedi. Neden Federer'in hâlâ tenis oynadığını anlamıyorum. Neden hâlâ oynuyor ki? 34 yaşına geldi."

"FEDERER İYİ BİR İNSAN DEĞİL"

Daha sonra Novak Djokovic, babasının bu sözlerinden duyduğu mahcubiyeti dile getirdi ancak Srdjan Djokovic, pek de utanmış gibi değildi. Bunu da geçtiğimiz yıl verdiği bir başka röportajda kanıtladı.

Sırp televizyon kanalı K1'e konuşan Srdjan Djokovic, "Federer çok iyi bir insan değil" sözlerini yineledi. Srdjan Djokovic şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 15 sene önce, Federer oğluma saldırdı. O zamanlar Novak daha gençti, 18-19 yaşlarındaydı. Daha iyi bir insan olsa, orada Novak'ın yanında olurdu. O yüzden ben de Federer'in çok başarılı bir şampiyon olduğunu, o zamanın en iyisi olduğunu söyledim. Ama çok başarılı bir şampiyon olmakla birlikte, Federer iyi bir insan değil."

Federer'e sık sık emekli olma çağrıları da yapan Srdjan, bir seferinde "Kardeşim git, çocuk mu büyüteceksin, başka bir şey mi yapacaksın, kayağa mı gideceksin, ne yapacaksan yap" ifadelerini kullandı.

8 Ağustos 1981 doğumlu Federer, şu an 40 yaşında ve aktif tenis kariyerine halen devam ediyor. 22 Mayıs 1987 doğumlu olan Novak Djokovic de bu yıl 34 yaşını dolduruyor. (Yani babasının ilk kez "Federer artık emekli olsun" dediği yaşta.) İki tenisçi de şu an tek erkeklerde 20 Grand Slam şampiyonluğuna sahip. Bu rekoru aynı zamanda 35 yaşındaki Rafael Nadal'la da paylaşıyorlar. Djokovic geçen yıl Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'ı aldıktan sonra Amerika Açık'ı da alarak hem bu rekoru kırmak hem de tek sezonda dört büyük turnuvayı da kazanan az sayıdaki sporcu arasına adını yazdırmak istiyordu. Hatta Tokyo 2020'de de şampiyonluk hedefleyen ve altın slam'e koşan Djokovic önce olimpiyatlarda elendi, ardından Amerika Açık finalinde Daniil Medvedev'e 3-0'lık skorla geçildi ve rekoru kırma hayali başka bahara kaldı. O günden sonraki ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, ilk rekor kırma fırsatı olduğundan çok önemli. Srdjan Djokovic'in "emekli ol" çağrılarını da bu bağlamda da değerlendirmek gerek. Zira Federer ve Nadal da kortlarda ter dökmeye devam ettiği müddetçe, Djokovic'in bu rakiplerini geçmesi asla mümkün olmayabilir.

Srdjan Djokovic'in, ses getiren açıklamaları bununla da kalmadı. Tenisin "bütün hayatı" olmadığını öne süren Baba Djokovic, "sadece oğlumun şu anki hobisi" diye konuştu ama kaç kişiyi ikna edebildi, orası tartışılır.

Zira hem Srdjan hem de Dijana Djokovic, hayatlarını oğullarının tenis kariyerine adamış ebeveynler ve Novak'ın çok küçük bir çocukken bir kayak merkezinde (evet, yanlış okumadınız, bir kayak merkezinde) başlayan tenis hayatını ileri taşımak için yaklaşık 30 yıldır ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu kayak merkezi detayını biraz açmamız gerekirse... Srdjan Djokovic eski bir profesyonel kayak sporcusu ve kayak öğretmeni. Djokovic çifti, Novak henüz 2 yaşındayken Sırbistan'ın Kopaonik Dağı'ndaki kayak bölgelerinden birinde bir krepçi, bir pizzacı, bir de spor malzemeleri mağazası açtı. Anne Dijana Djokovic, o dönemde restoranın günlük işleriyle ilgileniyordu. Bu esnada küçük Novak da zamanının çok büyük bir kısmını, yolun karşısında bulunan tenis kortlarında geçiriyordu.Burada Novak'ın yeteneğini 4 yaşındayken keşfeden kişi, tanınmış Yugoslav tenis antrenörü Jelena Gencic oldu. Gencic'in, Djokovic ailesine oğullarının bir "altın çocuk" olduğunu söylemesiyle Novak'ın da hayatı değişti. Gencic, Novak'ın annesine bakıp "Bu benim Monica Seles'ten bu yana gördüğüm en büyük yetenek" dedi. Novak 6 yıl boyunca Gencic'le çalıştı. Zamanla babasıyla ABD'den Almanya'ya ve İtalya'ya ülke ülke dolaşıp dünyanın en iyi tenis akademilerinde eğitimler alır hale geldi. Novak, 10 yaşına geldiğinde, aile kayak merkezindeki işlerini tamamen bırakıp oğullarının kariyerine odaklanmıştı bile.

NADAL'A DA LAFINI ESİRGEMEDİ

Öte yandan, Srdjan Djokovic'in oklarından nasibini alanlar sadece Avustralyalı yetkililer ve Federer de değildi. Tenisin zirvesindeki bir diğer isim Rafael Nadal da geçmişte Srdjan Djokovic'in ağır laflarına maruz kaldı. Djokovic, Rafa için, "Nadal, kazandığı dönemde Novak'ın en iyi arkadaşıydı. İşler değişince arkadaşlıkları da bitti... Böyle spor olmaz" diye konuştu.

Srdjan'ın arası, Novak Djokovic'e Avustralya'yla yaşadığı kriz sırasında arka çıkan Sırp yetkililerle de geçmişte pek iyi değildi. Özellikle Sırbistan Tenis Federasyonu'yla Djokovic'ler arasında Novak'ın tenis projelerine verilecek hükümet desteği konusunda çok sayıda gerginlik yaşandı.

ANNESİ DE BABASINDAN EKSİK KALMIYOR

Tabii Srdjan Djokovic bu söz savaşlarında tek başına değil. Eşi Dijana da özellikle son iki haftada Avustralya'yı ve yöneticilerini eleştirme konusunda eşinden hiç aşağı kalmadı. Belgrad'daki protestolarda o da megafonunu eline alıp oğlunun karşı karşıya kaldığı muameleye verdi veriştirdi.

Ardından geçtiğimiz günlerde Avustralya'da yayınlanan Sunrise isimli sabah programına katılan Dijana Djokovic, hiç kimsenin hatta kendisinin bile oğluna "Aşı ol" deme hakkı bulunmadığını söyledi.

"Novak 34-35 yaşına geldi. Annesi olarak ben bile ona baskı uygulama seçeneğine sahip değilim. Kendi hayat felsefesi var. O öyle düşünüyor. Ben sadece 'Tamam' diyebilirim" diyen Dijana Djokovic, oğlunun dünyadaki en sağlıklı insan olduğunu iddia etti ve şöyle devam etti:

"Bedenine başka kimsenin hayal edemeyeceği kadar iyi bakıyor. Aşı olmaması neden sorun, bilmiyorum. Bu onun seçimi ve dünyadaki herkes bir seçim yapma fırsatına sahip. Bu insan hakları gibi bir şey. Bunu yapması için ona baskı uygulayamazsınız."

"ANNEM ÖYLE DİYORSA ÖYLEDİR"

Hem Dijana hem de Srdjan Djokovic, her fırsatta oğullarının sadece şu an değil, gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olduğunu, teniste bir çığır açtığını, sporun tarihini değiştirdiğini söylüyor.

2011'de Wimbledon finalinde Djokovic'in, Nadal karşısında aldığı galibiyetten sonra Dijana tennis.com'a verdiği röportajda "yeni bir çağ" başladığını söyledi ve "Novak, Novak, Novak!" diye tezahürat yaptı.

Daha sonra bu sözlerle ilgili konuşan Djokovic, "Eh, annem öyle diyorsa öyledir. Annem beni herkesten iyi tanır" dedi. Djokovic, annesinin desteği sayesinde hiç korkusu kalmadığını da belirterek, "Yeteneklerime hiç güvenmediğim kadar güveniyorum" diye konuştu.

"O BİR AZİZE"

Djokovic'in gelmiş geçmiş en iyi tenisçi olduğu ya da bu sporu değiştirdiği yorumları, başkaları için tartışmaya fazlasıyla açık elbette ancak Sırbistan halkı için 'Novak Djokovic' denince akan sular duruyor. Ve bu muhteşem yeteneği doğuran anneye de azize muamelesi yapılıyor.

Bunun en iyi örneği Karadağlı sanatçı Jovan Kentera'nın imzasını taşıyan bir mozaik. Belgrad'da bir müzede sergilenmekte olan bu mozaikte, Dijana Djokovic Meryem Ana olarak tasvir ediliyor.

Kentera'nın Telegraph tarafından aktarılan şu sözleri de genel havayı anlatmak için yeterli: "Dijana yeni bir çağın, en önemli Sırplardan birinin annesi. Böyle bir insanı dünyaya getirdi ve yetiştirdi. Novak hepimizin gururu ama aynı zamanda insanlığın da gururu. Dijana bir azize."

Sözün kısası, Djokovic'in annesi ve babası ülkelerinde çok ayrıcalıklı bir konuma ve ciddi bir nüfuza sahipler. Bunun kendilerine verdiği olağanüstü özgüveni de başta Srdjan Djokovic'in Federer'e yönelik açıklamaları olmak üzere yıllardır söyledikleri sözlerden anlamak mümkün.