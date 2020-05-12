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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe! Caner Erkin...

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Son Dakika | Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe! Caner Erkin...
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Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Fenerbahçe'den bir teklif almadıklarını ancak Beşiktaş'ın da yeni sözleşme için kapılarını çalmadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Beşiktaşlı Caner Erkin'le ilgili sıcak bir gelişmeler yaşandı.

Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Haber Global canlı yayınında Caner'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da teklif almadıklarını belirtti.

Altıparmak, “Caner için Fenerbahçe ya da başka takımdan direkt bir teklif gelmedi. Ama Beşiktaş’tan da sözleşme yenilemek için henüz bir teklif gelmedi” ifadelerini kullandı.

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