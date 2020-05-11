Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye sıcak! Fotoğrafları kaldırmamıştı ve...

Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül’ün yerini dolduramadı.
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Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe’de noktalamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...
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TARAFTAR CANER'İ İSTEMİYOR
Sosyal medyada uzun zamandır “Yuvaya dönüyorlar” söylentileri tartışılırken, taraftarlar Gökhan’ın yeniden formayı giymesine sıcak baksa da Kadıköy’de Beşiktaş taraftarını diz çökerek selamlaması unutulmayan Caner istenmeyen adam rolünde.
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Kadıköy'de yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Caner sarı lacivertli forma için veto yedi. Gökhan Gönül'ün durumu ise farklı
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SARI LACİVERTLİLERE YAKIN
22 yaşında geldiği Fenerbahçe’den, eski başkan Aziz Yıldırım’ın mali kongredeki “Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum” sözlerinden sonra kopup Beşiktaş’a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.
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YERİ DOLMADI
O gittikten sonra sağ bekte 4 yılda 6 oyuncu denenmesine rağmen yeri bir türlü doldurulamadı.
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Öyle ki bu süreçte sarı lacivertliler sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan’ı kullansa da bu oyuncuların hiçbirinin unutturamadığı tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe yönetimi de yıldızlaştığı yerde noktayı koyma şansı tanımak için kapıyı aralık tutuyor.
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Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayıp kaptanlık yapan Gökhan Gönül'ün bu konudaki tavrı ise ortaya çıktı.
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O DA İSTİYOR
Ayrılmasına rağmen eski takımı ile ilgili hiçbir zaman kötü bir söz sarf etmeyen, Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmeyen, sosyal medya hesabından kendisi eşi ve çocuğunun sarı lacivert formalı fotoğraflarını kaldırmayan 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha oynadıktan sonra futbolu ‘Fenerbahçeli Gökhan’ olarak gönül bağı olduğu kulübüyle noktalamayı istediği de edinilen bilgiler arasında.
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BENCE GÖKHAN'IN GİDİŞİ KAYIP
Başkan Koç, seçim süreci içinde yaptığı bir açıklamada “Bence Gökhan Gönül’ün gidişi bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu böyle gitmez” demişti.
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Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferi o dönem yılan hikayesine dönmüştü.
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Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı- Lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.