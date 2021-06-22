Son Dakika: Mirsad Türkcan açıkladı! Edin Dzeko ile Fenerbahçe... Transfer Haberleri

Son Dakika... Transferde adı Fenerbahçe ile geçen yıldızlardan Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelerek tatil yapan Bosnalı golcünün bu davranışı da söylentileri beraberinde getirdi.



Üstelik Dzeko’nun menajerliğini Fenerbahçe’nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan’ın üstlenmesi iddiaları iyice alevlendirdi. İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen futbolcunun menajeri Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisi ile Edin Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.

Roma satışına sıcak bakıyor



İtalya’dan gelen haberlere göre Roma, sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki futbolcuya gelecek tekliflere açık. Başkent ekibi, yaklaşık 7 milyon Euro yıllık ücret alan Edin Dzeko’nun maliyetinden kurtulmak istiyor.

Bu maaşıyla Süper Lig'e gelmesi zor



Ancak bu rakam Türk kulüpleri için de transferin önündeki en büyük engel. Borç batağındaki Süper Lig devlerinin böylesine yüksek maliyetli bir futbolcuyu kadrolarına katması zor görünüyor. Nitekim Çizme medyasında Dzeko’nun ayrılması durumunda Juventus veya Inter gibi takımlara gidebileceği belirtiliyor.

Dzeko harikalar yaratıyor;

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