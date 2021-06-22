Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den ikinci transfer! Serdar Dursun'un ardından bir sürpriz daha, İstanbul'da...

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Leicester City'nin de gündeminde yer alan Szalai için son iddia İtalya'dan geldi. CalcioWeb'de yer alan habere göre; son yıllarda gösterdiği performansla İtalya'nın en iyi takımları arasında yer alan Atalanta, Szalai için devreye girdi. İtalyan ekibinin scoutlarının olumlu rapor verdiği Macar stoper için Atalanta yönetimi resmi teklif yapma kararı aldı.