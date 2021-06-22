Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den ikinci transfer! Serdar Dursun'un ardından bir sürpriz daha, İstanbul'da...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'de bu sezon hata lüksü kalmayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürürken transfer çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Oyuncu da sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu belli eden bir görsel paylaştı.
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz transfer ve bir de taraftarı üzecek ayrılık haberi...
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Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararının ardından birçok teknik adamla görüşerek nabız yoklayan F.Bahçe Yönetimi, aradığı hocayı henüz bulamadı fakat transfer konusunda çalışmalar sürüyor.
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Joachim Löw, “Euro 2020’den sonra takım çalıştırmayıp, ailemle dinleneceğim” diyerek, Zlatko Dalic ise F.Bahçe sorularına “Şu an hiçbir fikrim yok” yanıtıyla kapıları kapatırken, Lucien Favre’nin de yapılan teklifi kabul etmediği öğrenildi.
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken transferde bir adım daha atıldı.
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Sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi kimsenin beklemediği bir hamleyle Serdar Dursun'u kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti.
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Güney Amerika basını, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı sol bek Gabriel Fuentes ile ilgilendiğini iddia etti.
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Ayrıca Fuentes sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu belli eden bir görsel paylaştı.
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Sözleşmesi Aralık ayında sona erecek 24 yaşındaki futbolcu Kolombiya'nın Junior FC takımında forma giyiyor. Kolombiya basını ise futbolcunun bir menajerlik şirketi aracılığıyla Avrupa'ya transfer olmasının beklendiğini belirtti.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'yle ilgili transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.
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Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Leicester City'nin de gündeminde yer alan Szalai için son iddia İtalya'dan geldi. CalcioWeb'de yer alan habere göre; son yıllarda gösterdiği performansla İtalya'nın en iyi takımları arasında yer alan Atalanta, Szalai için devreye girdi. İtalyan ekibinin scoutlarının olumlu rapor verdiği Macar stoper için Atalanta yönetimi resmi teklif yapma kararı aldı.
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Atalanta'nın Szalai için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.
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Yılın Transferi - Deniz Sarıtaç Özel | Simon Kjaer için Emre Belözoğlu ve Anelka'yı reddetti