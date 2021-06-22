Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni hoca 21 Haziran’a da yetişmedi! Hedefteki 3 isim...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararının ardından birçok teknik adamla görüşerek nabız yoklayan F.Bahçe Yönetimi, çalışmak istediği isimlerden çeşitli yollarla gelen olumsuz cevaplar yüzünden B planlarını devreye sokmaya çalışıyor. Joachim Löw, “Euro 2020’den sonra takım çalıştırmayıp, ailemle dinleneceğim” diyerek, Zlatko Dalic ise F.Bahçe sorularına “Şu an hiçbir fikrim yok” yanıtıyla kapıları kapatırken, Lucien Favre’nin de yapılan teklifi kabul etmediği öğrenildi.

OLUMSUZ YANITLAR ART ARDA GELDİ

Marco Silva’nın Brezilya ekibi İnternacional takımıyla anlaşmayı daha ön planda tutması, Luis castro’nun Katar kulüpleriyle yakın temaslar içinde olması, Slaven Bilic’in de Bejing Guan takımıyla devam eden sözleşmesi ve yüksek maaşı bu 3 ismin de elenmesine yol açtı.

6 hoca için de girişimlerin olumsuz sonuçlanması üzerine rota Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski’yle, Hırvatistan’ın Osijek takımını çalıştıran Nenad Bjelica ve christoph Daum’a döndü.

KANARYA’DA 1 TEMMUZ’DA TOP BAŞI YAPILACAK

Başkan Ali koç, Fenerbahçe muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında, 2021-22 futbol sezonunda sarı lacivertli takımın başında kimin olacağının 21 Haziran’a kadar netleşeceğini belirtmiş fakat bu süre dün dolmuştu. Sezonun 1 Temmuz’da açılacağı ve 5 Temmuz’da Topuk Yaylası kampının başlayacağı resmi siteden açıklamasına rağmen, henüz bir teknik adamla anlaşılamamış olması konunun seçim sonrasına sarkma ihtimalini de gündeme getirdi.

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