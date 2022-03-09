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Son Dakika: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! MHK'nin kararı sonrası...

#Mete Kalkavan#Süper Lig#Hakem
Son Dakika: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı MHKnin kararı sonrası...

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, MHK'nın 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından hakemliği bırakma kararı aldı ve bu kararını TFF ve MHK'ye bildirdi.

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Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından hakemliği bırakma kararı aldı. Hakemlikten istifa eden Kalkavan, istifasını MHK’ye sundu.

Kalkavan'ın istifaya gerekçe olarak, 13 hakemin MHK tarafından görevlerine sebepsiz yere son verilmesi olduğu belirtildi.

43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

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KARDEŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Hakemliği bırakma kararını ardından Mete Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Melis Kalkavan Erdoğan Twitter hesabından, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı MHKnin kararı sonrası...

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SON OLARAK DERBİDE GÖREV ALDI

Mete Kalkavan son olarak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde VAR hakemi olarak görev almıştı.

Maçın orta hakemi Zorbay Küçük, VAR uyarısının ardından İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermiş ve sarı-lacivertli camiadan büyük tepki görmüştü.

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979 Samsun doğumlu Mete Kalkavan, 1999 yılında İstanbulspor - Altay arasında oynanan PAF Ligi maçında 1. yardımcı hakem olarak görev aldı ve hakemlik kariyeri resmi olarak başladı.

İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçı olan Kalkavan, orta hakem olarak ise ilk kez 2011 yılındaki Gençlerbirliği-Konyaspor maçında görev yaptı.

Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

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2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Mete Kalkavan profesyonel sözleşme imzaladı.

Hakemlik kariyerinde toplam 317 maçta görev yapan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 1413 sarı kart ve 32 kırmızı kart gösterdi.

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#Mete Kalkavan#Süper Lig#Hakem

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