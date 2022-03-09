Son Dakika: MHK'nin hakem kararının perde arkası! Listeyi hazırladılar, TFF oy birliği ile ipi çekti... Katar tehlikesi...

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası ge ride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkardı.

Peki cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak değerlendirilen bu karar nasıl alındı ve bu kararın ne gibi etkileri olacak?

İşte yaşanan sürecin tamamı...

BİRİNCİ BÖLÜM: KULÜPLER BU İSİMLERİ İSTEMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun zamandan bu yana kulüplerin baskısı altındaydı. Kulüpler, bazı hakemlere görev verilmemesini talep ediyor, hatta kapalı kapılar ardında bu hakemlerin isimlerini bile veriyorlardı. Bir önceki Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı’ya bu öneri getirildi ve bazı hakemlere görev vermemesi istendi. Serdar Tatlı, bunu kabul etmedi ve istifa etti.

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İKİNCİ BÖLÜM: TFF OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu göreve başladıktan sonra hakemler için klasman belirleme kriterlerini değiştirdi. Böylelikle sezon içinde de hakem performanslarını değerlendirmenin yolu açıldı. Yaklaşık 1.5- 2 ay önce klasman için çalışmalar başladı. Önceki gün TFF Yönetim Kurulu’na, MHK’nın yeni listesi sunuldu. Bu liste yönetim kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TELEFON DİNLEME OLDU MU?

TFF kaynakları bu operasyonun bir yenilenme ve gençleştirme operasyonu olduğunu ifade etti.

SORU: Bu hakemlerle ilgili bir belge, bilgi var mı?

KAYNAK: Hayır. Bu sadece teknik bir değerlendirme.

SORU: Bir daha soralım, telefon kayıtları, izleme vs gibi...

KAYNAK: Hayır, hayır asla. MHK bize önerisini getirdi oy birliği ile yönetim listeyi onayladı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETTİKLERİ MAÇLAR NE OLACAK?

Süper Lig’de bugünden itibaren görev alamayacak hakemler bu sezon pek çok lig maçını yönetti. Hem sahada, hem de VAR’da görev yapan bu hakemlerin yönettiği maçlarla ilgili olarak akıllara, “Acaba bu maçlarda şaibe mi var” sorusunu getirdi.

TFF kaynakları bu yorumun çok zorlama bir değerlendirme olduğunun altını çizdiler. Ancak MHK tarafından hiçbir açıklama yapılmaması soru işareti.

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BEŞİNCİ BÖLÜM: NEDEN SEZON SONU DEĞİL?

“Şaibe mi var” sorusunu gündeme getiren gelişme ise operasyonun zamanlaması.

MHK bu kararı neden sezon almadı?

Neden ligin bitimine 10 hafta kala bu karar alındı?

Bu hakemlerin kalan 10 haftada maç yönetmesinde bir sakınca mı var?

Öyle ya, sezon sonunda bu karar alınsa, etkisi bu kadar büyük olmayacaktı.

MHK bu operasyonlara kalan hakemlere de gözdağı mı verdi?

ALTINCI BÖLÜM: 12 HAKEME VAR'DA BİLE GÖREV YOK

Merkez Hakem Komitesi operasyonunun en dikkat çeken yanı ise maç yönetmeyecek hakemlere VAR kadrosunda bile görev verilmemesi oldu. Bu karar, yıllardan bu yana hakemlik yapan bu isimlerin futboldan tamamen el çektirilmesi anlamı taşıyor. MHK 13 hakem arasında sadece Özgür Yankaya’ya VAR hakemliği için onay verdi.

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YEDİNCİ BÖLÜM: CÜNEYT ÇAKIR KATAR'A GİDECEK Mİ?

MHK’nın, Cüneyt Çakır için aldığı “Süper Lig’de maç yönetemezsin” kararı Çakır’ın 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda, görev almasını da zora soktu.

Bu konuda karar FIFA’nın elbette ama kendi liginde görev verilmeyen bir hakeme, Dünya Kupası’nda görev verilip verilmeyeceği de çok tartışılacak.

Çakır, Katar’da görev yaparsa üst üste 3 dünya kupasında maç yöneten hakem olarak tarihe geçecek.