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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK ve tarihi hakem kararı açıklaması!

#Nihat Özdemir#MHK#Hakem
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemirden MHK ve tarihi hakem kararı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nın tarihi hakem kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nın tarihi hakem kararına ilişkin sessizliğini bozdu.

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

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Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?

Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

Var Hakemleri

Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin

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#Nihat Özdemir#MHK#Hakem

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