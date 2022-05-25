Son dakika: Mesut Özil'in menajerinden İngiliz basınına flaş açıklamalar! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

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2020/21 sezonunda, Arsenal ile sözleşmesinin son yılındayken teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan ve sezon ortasında sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Mesut Özil, çocukluk hayali olan Fenerbahçe'ye 3,5 yıllık imza atmıştı.

Zaman zaman iyi performanslar gösterse de yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil, geride kalan sezonun ilk yarısında Vitor Pereira ile gerginlikler yaşamıştı. Vitor Pereira'nın ayrılması ve İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle performansını artması beklenen Mesut Özil, Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı kaldı.

"KADRO DIŞI KALDIĞINI SON ANDA ÖĞRENDİK"

Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, İngiliz Mirror'a Mesut Özil'in Arsenal'de Arteta ile, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal ile yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı kalmasından yıldız futbolcunun geleceğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Erkut Söğüt'ün Mirror'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Mesut Arsenal'de kendisine her oyuncuya davranıldığı gibi davranılmasını istedi. Hepsi bu. Arteta'nın kadro dışı kararı, transfer döneminin bitiminden 3-4 gün önce bize ulaştı. O anda transfer aksiyonu alabilmemiz kolay değildi. Bizim için sürpriz bir karardı. Önce Avrupa Ligi, ardından da Premier Ligi kadrosuna alınmadı. Açıkçası bunu hiç beklemiyorduk. Arteta onu kadroda istemiyordu ve Mesut da bunu kabullenmek zorundaydı. Bunun için yapabileceğiniz bir şey yok."

"BİR FUTBOLCU İÇİN KABULLENMEK KOLAY DEĞİL"

"Arteta'nın zaman içinde kararını gözden geçirip ara transfer dönemi gelince onu tekrar kadroya alacağını umuyorduk ama bu olmadı. Biz de önümüze bakmaya karar verdik. Mesut kontratının sonuna kadar Arsenal'de kalmak istiyordu ama şartların bunu imkansız hale getirdiği çok açıktı. Sezon sonuna kadar oynayamayacağını anladığında bana 'Burada kalmak istesem de artık önüme bakmalıyım. Sözleşmemi tamamlarsam sezon sonuna kadar oynayamayacağım. 5 ay daha burada kalmamın anlamı yok.' dedi. Bir futbolcu için bu durumu kabullenmek kolay değil."

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"Gerçekten istendiği bir kulübe gitmek istiyordu. İstendiği yere daha hızlı adapte olacağını düşünüyordu. Aynı zamanda koronavirüs dönemindeydik ve bazı görüşmeleri yapmak kolay değildi ama futbol oynamaya geri dönmeliydi."

"ARTETA İLE MESUT TAKIM ARKADAŞIYDI, ARTETA HOCA OLUNCA..."

"Arteta ve Mesut bu takımda birlikte oynadılar, birlikte kazanıp birlikte kaybettiler. Daha sonra Arteta onun hocası oldu ve 'Artık arkadaş değiliz' şeklinde bir ilişki başladı. Mesut açısından bunun hiçbir önemi yoktu. Arteta'ya ve verdiği kararlara tamamen saygı duyuyordu. Bir oyuncu için sahada olduğu sürece hocasının verdiği görev ne olursa olsun onu yapmak önemlidir. Mesut da bunu yaptı."

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"TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE'DEN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAZ"

"Mesut kariyerinin büyük bir kısmını Arsenal'de geçirdi. FA Cup kazanan takımın önemli bir parçasıydı. Uzun zaman sonra kazanılan bir kupaydı. Taraftarlar da onun gibi bir futbolcuya sahip oldukları için mutluydu, onu seviyorlardı. Özellikle ilk yıllarda durum çok pozitifti. Mesut da kulübü çok sevmişti. Her zaman 'Ben bir Gunner'ım' derdi. Premier Lig'de bir kulübe transferi söz konusu olduğunda bunu anında reddederdi. Ligden onunla ciddi şekilde ilgilenen takımlar oldu ama bana Premier Lig'de başka bir takım forması giymeyeceğini söyledi. Şimdi de Türkiye için bu durum böyle. Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamayacak."

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"İSMAİL KARTAL İLE TARTIŞMASINDA KADRO DIŞI KALDI"

"Türkiye kariyerinin daha iyi geçeceğini umuyorduk. Bazen gerçek Mesut'tan parçalar da izledik ama daha sonra oyuncular ve İsmail Kartal arasında çıkan bir tartışma sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Tartışma kelimesini çok büyütmemek gerek, her takımda olan şeyler bunlar. Teknik direktör ve futbolcuların farklı düşüncede olmaları normal bir durum."

"İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR, FUTBOLU TÜRKİYE'DE BIRAKMAK İSTİYOR"

"Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Bence futbolu Türkiye'de bırakmak istiyor. Her zaman bunu istemişti. Fenerbahçe'de yapacak çok şeyi olduğuna inanıyorum. İstanbul'a tamamen yerleşti. Ailesi ve sevdikleriyle çok iyi vakit geçiriyor. Şu anda Türkiye'den başka bir ülkeye transfer olacağını düşünmüyorum. Olabilirdi ama artık değil. Yine de futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz."

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ALİ KOÇ MESUT ÖZİL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda Mesut Özil ile ilgili gelen soruya şu yanıtı vermişti:

"Mesut Özil ile görüşmedim ama menajeriyle kısa süre önce görüştük. İki taraf için hayırlısı neyse o olsun istiyorum."

ENDONEZYA'DA 100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Öte yandan Mesut Özil, M10 markasını geliştirmek ve çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendirmek için gittiği Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmalarına imza attı.

Hafta başında Endonezya'ya giden Mesut, bugün Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile görüştü. Türk asıllı Alman futbolcu, Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliğini de ziyaret etti.