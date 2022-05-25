Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil’den Endonezya’da büyük anlaşma! 100 milyon dolar...

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Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı. Mesut Özil'in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da franchise anlaşmasına imza attı.



Endonezya’ya giden yıldız futbolcu, bugün bu ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.





Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.



Türkiye ile Endonezya’nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil'in en büyük hayran kitlesinin Endonezya'da olduğu öğrenildi.

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ALİ KOÇ, "TİCARİ İŞLERİ BIRAKSIN FENERBAHÇE'YE ODAKLNASIN" DEMİŞTİ...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından canlı yayında Mesut Özil'le ilgili şunlar söylemişti:

"Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Vitor Pereira'nın Mesut'a karşı bir ön yargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un iyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor."