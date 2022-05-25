Son dakika: İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si! 6 oyuncu gönderilecek, yerlerine gelecek isimler... | Transfer haberi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun yol haritasını belirledi. Önceki gece Beyaz TV canlı yayınında yeni sezon yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Koç, gelecek ve gidecek futbolculara ilişkin net bilgiler verdi. Teknik direktörlüğe büyük olasılıkla Jorge Jesus’u getireceklerini ima eden Koç’un verdiği bilgiler ışığında 2022-23 sezonunun Fenerbahçe’si şöyle olacak:

Yeni hoca pazartesi açıklanacak sezon 13-14 Haziran’da açılacak

1- Teknik direktörlük görevi için sadece 2 aday var: Jorge Jesus ve İsmail Kartal. Gelecek sezon takımı çalıştıracak hocayı pazartesi günü açıklamayı planladıklarını belirten Koç, “Böylece sezon başlamadan çok önce yeni hocamız netleşmiş olacak. Jorge Jesus ya da İsmail Kartal. İkisinden biri teknik direktörümüz olacak ve 13-14 Haziran gibi de sezonu açacağız” dedi.

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İsmail Kartal takımı zaten biliyor Jesus da özel olarak inceliyor

2- Takımdan 6 futbolcunun gönderileceğini açıklayan Ali Koç, 1’er kaleci, sol bek ve santrfor alınmasının gerekli olduğunu söyledi. Fenerbahçe Başkanı, “Transfer işini teknik direktörlere soracağız. İsmail Kartal takımı biliyor, Jorge Jesus 2 aydır takımı A’dan Z’ye inceliyor. Biz Jorge Jesus’la sadece yemek yemiyor, bunları konuşuyoruz” diye konuştu.

Kaleye Sinan Bolat, Ertuğrul Taşkıran sol beke Eren Elmalı düşünülüyor

3- Sarı lacivertlilerin, kaleci, sol bek ve santrforun yanı sıra, Nazım Sangare’nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir de sağ bek alması bekleniyor. Kale için Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran, bonservisi elinde olan Sinan Bolat, sol beke Kasımpaşa’dan Eren Elmalı ve sağ beke de Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı düşünülüyor. Ayrıca Konyaspor’da başarılı bir sezon geçiren toper topere Abdülkerim Bardakçı da listede. Santfror mevkisi için ise henüz herhangi bir isim öne çıkmış değil.

Mert Hakan için CSKA Moskova’dan faks geldi ama satılmayacak

BU sezon takımın en iyileri arasında yer alan Kim Min-Jae ve Miguel Crespo’nun eski teknik direktör Vitor Pereira’nın hediyesi olduğunu vurgulayan Koç, “Kim için bize gelen somut bir teklif yok. Umarım 1 sene daha kalır. Biz onu tutamayacağımızı bilerek almıştık. Umarım 1 sene daha bizimle olur. Altay Bayındır’ı satmayacağız. Bir futbolcudan fazlası Altay. Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova’dan bir faks aldık ancak satmayı düşünmüyoruz. Bu oyuncular iki hoca adayının da listesinde olan isimler” dedi.

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