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Son Dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de özüne döndü! En çok koşan ve...

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig
Son Dakika: Mesut Özil Fenerbahçede özüne döndü En çok koşan ve...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil formunu yükseltiyor. Giresunspor maçının en fazla koşan 3. futbolcusu olan sarı lacivertli oyuncu, takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gole direkt katkı yaptı.

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Spor Servisi - Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında transfer ettiği ancak uzun süredir maça çıkmamasının etkisiyle fazla verim alamadığı Mesut Özil, bu sezon adeta özüne döndü. Sezona çok iyi hazırlandıktan sonra performansıyla da eski günlerini anımsatan dünyaca ünlü futbolcu, Giresunspor karşısında da günün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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KANARYA'DA İKİNCİ SIRADA

Karadeniz ekibi önünde 11.3 kilometre koşan Özil, 12.5 km koşan takım arkadaşı Luiz Gustavo ve 11.8 kilometre mesafe kat eden Giresunsporlu Flavio’nun ardından sahanın en çok koşan 3. ismi olmayı başardı.

Bununla beraber Kanarya’nın 2. golüne imza atan yıldız futbolcu, bu sezon toplamda 4 gole direkt katkı yaptı. Özil, Süper Lig’deki Adana Demir ve Avrupa Ligi’ndeki Frankfurt maçlarında da gol atarken Antalya karşısında da bir asist yapmıştı.

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TEK ŞUTUNDA KALECİYİ AVLADI

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Mesut Özil, takım arkadaşlarına 45 pas verirken, yüzde 82,2’lik isabet oranı yakaladı. Rakip sahada yüzde 73’lük pas isabet oranıyla oynayan F.Bahçeli yıldız, 3 ikili mücadele kazandı, çektiği tek şutta fileleri havalandırdı. Savunma yönünde de 2 top kapmayı başardı.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig