Fenerbahçe'de Vitor Pereira "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerine açıklık getirdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerine açıklık getirdi!

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereira Beşiktaşın galibiyeti şanstı sözlerine açıklık getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, zorlu periyotta mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ve sonucun önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Maçın 2-1 olduktan sonraki kısmında kontrolü kaybettiklerini ve skoru koruma içgüdüsü nedeniyle bunu normal karşıladığını vurgulayan Pereira, "Çok zor bir maçtı çünkü sık maç oynadığımız periyottayız. Birkaç maçtır galibiyet alamadık ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay değildi. Muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü kaybettik, bunu doğal karşılıyorum skoru koruma içgüdüsüyle. Şu an içinde bulunduğumuz durumda sonuç odaklı davranıyoruz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız var, onların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyonumuz olacak. Bugün önemli olan takımımın gösterdiği ruhtu." diye konuştu.

"KADIKÖY'DE 12 KİŞİ OYNUYORUZ"

Haberin Devamı

Beşiktaş maçına ilişkin açıklamasında geçen şans kelimesini oyunun kırılma anları için kullandığını ifade eden Pereira, Kadıköy'de hiç yenilmemesine ilişkin soruya "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız gerçekten fantastik." şeklinde yanıt verdi.

Bitiricilik konusunda daha iyi olabilmeleri için dinlenmenin önemine değinen deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuların dönmesiyle kalitelerinin artacağına inandığını dile getirdi.

Takımın Eintracht Frankfurt maçındaki tempoda devam edebilmesi için toparlanması ve dinlenmesinin önemine değinen Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Frankfurt maçından sonra toparlanamadık. Sivas maçında oyunu domine ettik ama kazanamadık. Almanya'daki maçtan sonra performansımız aşağı doğru gitti. Yüksek ritimli, önde basan, baskılı oynayan bir takım için yeteri derecede dinlenemedik. Bu sadece bizim için değil çoğu takımlar için oluyor. Avrupa'daki takımlara da bakarsanız Avrupa maçlarından sonra böyle zorluklar yaşıyorlar. Bir sonraki maçta büyük takım ruhu sergilemeye çalışacağız. Şu periyotta bizim için en önemli şey 3 puan almak."

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Haberin Devamı

Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir önceki basın toplantısında, "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerini açması istenen Pereira, "O maçı izledim. Beşiktaş 2-0 geri düşmüştü ve geri dönmek için çok da çalıştılar. Ben maçta bazı kırılma anlarını kast etmiştim. Bazen şanslara ihtiyaç vardır. Ben sadece Beşiktaş için o maçın zor geçtiğini söylemek istemiştim. Yoksa Beşiktaşlı oyuncuların performansıyla ilgili bir şey söylememiştim" diye konuştu.

Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakiplerimiz puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim ama ben tecrübeme dayanarak konuştum. Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için oynayan takımlara problem oluşturma potansiyeline sahip, özellikle de Avrupa maçlarından sonra. Bu lig gerçekten kolay bir lig değil. Taktiksel olarak kalite eksik kalabiliyor ama lig çok zorlu. Her takım her an puan kaybedebiliyor. Takımlar yorgun olduğunda bu çok normaldir. Biz de puan kaybedeceğiz. Yarışta Trabzonspor Avrupa'da yarışmadığı için bu konuda avantajlı."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig