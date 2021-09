Fenerbahçe'de Vitor Pereira "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerine açıklık getirdi!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, zorlu periyotta mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ve sonucun önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Maçın 2-1 olduktan sonraki kısmında kontrolü kaybettiklerini ve skoru koruma içgüdüsü nedeniyle bunu normal karşıladığını vurgulayan Pereira, "Çok zor bir maçtı çünkü sık maç oynadığımız periyottayız. Birkaç maçtır galibiyet alamadık ve tekrar durumu tersine çevirmek kolay değildi. Muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Maç 2-1 olduktan sonra kontrolü kaybettik, bunu doğal karşılıyorum skoru koruma içgüdüsüyle. Şu an içinde bulunduğumuz durumda sonuç odaklı davranıyoruz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız var, onların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyonumuz olacak. Bugün önemli olan takımımın gösterdiği ruhtu." diye konuştu.

"KADIKÖY'DE 12 KİŞİ OYNUYORUZ"

Beşiktaş maçına ilişkin açıklamasında geçen şans kelimesini oyunun kırılma anları için kullandığını ifade eden Pereira, Kadıköy'de hiç yenilmemesine ilişkin soruya "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız gerçekten fantastik." şeklinde yanıt verdi.

Bitiricilik konusunda daha iyi olabilmeleri için dinlenmenin önemine değinen deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuların dönmesiyle kalitelerinin artacağına inandığını dile getirdi.

Takımın Eintracht Frankfurt maçındaki tempoda devam edebilmesi için toparlanması ve dinlenmesinin önemine değinen Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Frankfurt maçından sonra toparlanamadık. Sivas maçında oyunu domine ettik ama kazanamadık. Almanya'daki maçtan sonra performansımız aşağı doğru gitti. Yüksek ritimli, önde basan, baskılı oynayan bir takım için yeteri derecede dinlenemedik. Bu sadece bizim için değil çoğu takımlar için oluyor. Avrupa'daki takımlara da bakarsanız Avrupa maçlarından sonra böyle zorluklar yaşıyorlar. Bir sonraki maçta büyük takım ruhu sergilemeye çalışacağız. Şu periyotta bizim için en önemli şey 3 puan almak."

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak bir önceki basın toplantısında, "Beşiktaş'ın galibiyeti şanstı" sözlerini açması istenen Pereira, "O maçı izledim. Beşiktaş 2-0 geri düşmüştü ve geri dönmek için çok da çalıştılar. Ben maçta bazı kırılma anlarını kast etmiştim. Bazen şanslara ihtiyaç vardır. Ben sadece Beşiktaş için o maçın zor geçtiğini söylemek istemiştim. Yoksa Beşiktaşlı oyuncuların performansıyla ilgili bir şey söylememiştim" diye konuştu.

Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakiplerimiz puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim ama ben tecrübeme dayanarak konuştum. Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için oynayan takımlara problem oluşturma potansiyeline sahip, özellikle de Avrupa maçlarından sonra. Bu lig gerçekten kolay bir lig değil. Taktiksel olarak kalite eksik kalabiliyor ama lig çok zorlu. Her takım her an puan kaybedebiliyor. Takımlar yorgun olduğunda bu çok normaldir. Biz de puan kaybedeceğiz. Yarışta Trabzonspor Avrupa'da yarışmadığı için bu konuda avantajlı."

