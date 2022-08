Son dakika: Maxi Gomez adım adım Fenerbahçe'ye! Mestalla'da hatıra fotoğrafı çekildi...

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir kadro oluştururken hücum hattına bir yıldız daha katmak istiyor.

Gol bölgesine Joshua King, Joao Pedro ve Tiago Çukur gibi isimleri kazandıran sarı lacivertliler, yıldız bir santrfor çalışmalarını sürdürürken transferde mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmek için uzun süredir girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle pazarlıklarda sona geldi.

CAVANI GELDİ, TRANSFER HIZ KAZANDI

Edinson Cavani'yi 2 yıllığına kadrosuna katan Valencia, Maxi Gomez'in transferine onay verirken prosedürlerin konuşulduğu kaydedildi.

İspanyol basınında çıkan haberde, iki takım arasında prosedürlerin görüşüldüğü belirtilirken 26 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı ifade edildi.

MESTALLA'DA HATIRA FOTOĞRAFI

Valecia'nın dün oynadığı Atletico Madrid maçında 74. dakikada oyuna giren Maxi Gomez karşılama sonrası eşi ve çocuğuyla birlikte saha içinde hatıra fotoğraf çekildi.

Maxi Gomez, karşılaşma sonrası Mestalla Stadyumu'nun çimlerinde ailesiyle fotoğraf çekilirken Uruguaylı golcünün veda ettiği şeklinde yorumlandı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Marca, Fenerbahçe'nin Maxi Gomez’in transferi için Valencia’yla 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlandığını iddia etti.

OYUNCUDA ANLAŞMA TAMAM

Oyuncu tarafıyla ise yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslar içeren sözleşme için uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

GATTUSO: HER ŞEY OLABİLİR

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'le ilgili konuştu. İtalyan hoca, Gomez'den gitmesini istemediğini ancak futbolda her an her şeyin olabileceğini söyleyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

İtalyan teknik adam, "Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Her an her şey olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

4 SEZONDUR VALENCIA FORMASI GİYİYOR

Bu sezonla birlikte 4 yıldır Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 109 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi 8 Eylül’de sona erecek.