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Maçtaki görüntüsü olay olmuştu! Burak Yılmaz'dan açıklama geldi

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Hollanda
Maçtaki görüntüsü olay olmuştu Burak Yılmazdan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 17:07

Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 2-1 kaybettikleri Heerenveen maçında top toplayıcı gencin elinden topu alırken ekrana yansıyan sinirli tavrı sonrası çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

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Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, hafta sonu Heerenveen deplasmanında aldıkları 2-1'lik mağlubiyet sırasında top toplayıcı gencin topu kendisine atmak yerine uzatıp beklemesi üzerine sinirlenmiş ve sert bir tavırla topu elinden almıştı. Bu görüntü süsyal medyada çok konuşulmuştu.

Burak Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle devam edecek. Sürekli yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum.

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4 MAÇTA GALİBİYET YOK, SON SIRADALAR

Burak Yılmaz'ın forma giydiğiğ Fortuna Sittard, Hollanda Eredvisie'nin ilk 4 haftasında 4 yenilgi aldı ve puansız şekilde son sıraya demir attı.

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37 yaşındaki Burak Yılmaz, 4 maçta 3 gol attı.

TEKNİK DİREKTÖR GÖNDERİLDİ, YENİ HOCAYI BURAK SEÇECEK

3. hafta sonrasında teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayıran Fortuna Sittard'da Heerenveen maçında takımın başında yardımcı antrenör Jeroen Schepens vardı.

Fortuna Sittard ile futbolculuk ve devamında antrenörlük şeklinde bir sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktör seçiminde söz sahibi olacağı yönünde haberler bulunuyor.

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#Burak Yılmaz#Fortuna Sittard#Hollanda

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