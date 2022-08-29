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Trabzonspor'da Galatasaray maçı sonrası Abdülkadir Ömür için flaş iddia: Burak Yılmaz istedi, 'Ben gitmek istiyorum' dedi

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#Burak Yılmaz#Abdülkadir Ömür#Trabzonspor
Trabzonsporda Galatasaray maçı sonrası Abdülkadir Ömür için flaş iddia: Burak Yılmaz istedi, Ben gitmek istiyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 09:38

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı mücadelede forma giyemeyen Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumuna açıklık getirirken oyuncuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Abdullah Avcı, oyuncusuyla ilgili "Abdülkadir Ömür’ün ağrısı vardı. MR çektirdi ve temiz çıktı. Ağrısı devam edince tasarruf olarak geri çektik." şeklinde bir açıklama yaparken sürpriz bir transfer söylentisi çıktı.

A Spor'da Abdülkadir Ömür'ün Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard'a gitmek istediği ve bu sebeple Galatasaray maçında oynamak istemediği iddia edildi.

Dün akşam yayında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, "Abdülkadir Ömür'un MR'ı temiz çıktı. Ağrılarının da olmadığını biliyoruz. Kulübe gelmiş 'Ben oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum' demiş. Yönetim de 'Teklif getir, konuşalım' demiş. Bugün Abdülkadir'le ilgili karar verilecek. Burak Yılmaz'ın takımına gitmek istiyormuş. Oraya gidecek herhalde. Abdülkadir Ömür'ün sonunu Barış Memiş'e benzetiyorum." dedi.

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Abdülkadir Ömür'ün adı transfer döneminde Marsilya ve Roma ile anılıyordu...

Trabzonsporda Galatasaray maçı sonrası Abdülkadir Ömür için flaş iddia: Burak Yılmaz istedi, Ben gitmek istiyorum dedi

AHMET AĞAOĞLU: HAYATIMIN PİŞMANLIĞI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür için Manchester City'den gelen 23 milyon euroluk teklif için 'Hayatımın pişmanlığı' dedi.

Ağaoğlu konuyla ilgili, ''Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euroluk teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım.'' şeklinde bir demeç vermişti.

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BURAK YILMAZ İLE BAĞI FARKLI

Abdülkadir Ömür'ün, Trabzonspor'da ve Milli Takım'da beraber forma giydiği ağabeyi Burak Yılmaz'la olan bağı bambaşka.

Ömür sık sık görüştüğü Burak Yılmaz'la ilgili milli takım sürecinde, "Burak ağabey (Yılmaz) ile sürekli konuşuyoruz. Büyük ne kadar önemli olduğunu vurguluyor hep. Benim için çok farklı bir yere sahip." şeklinde bir açıklama da yapmıştı.

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"FORTUNA SITTARD BÜYÜK BİR PROJEYLE GELDİ"

Fransa Ligue 1'de Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, beIN Sports'a neden Hollanda ekibini seçtiğine dair değerlendirmelerde bulundu. 

Fortuna Sittard'a transfer sürecine ilişkin Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık. Şu andaki isteğim antrenör olmak. Kulübümüz de bana hem sözlü hem de yazılı olarak çok güzel bir teklif sundu. Açıkçası insanlar, kariyerimde düşüş mü oldu diye düşünüyorlar ama hayır. Ben tam tersi, kariyerimde bir adım olarak görüyorum. Çünkü 5 senelik, futboldan sonrasını da planladığım bir proje." 

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Milli takıma dönmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi." açıklamasında bulundu.

Fortuna Sittard'ın yeni sezon hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard ile bu sene hedefimiz ilk 10'a girebilmek. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, stressiz bir sene geçirmek istiyoruz. Gelecek sezonlarda tabii ki hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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#Burak Yılmaz#Abdülkadir Ömür#Trabzonspor

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