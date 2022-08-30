Son dakika: Mergim Berisha, Augsburg yolunda

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mergim Berisha için Almanya'dan talip çıktı.

Alman ekibi Augsburg, 24 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin teklifi değerlendirmeye aldığı belirtilirken Berisha'nın da Bundesliga’da forma giymek için istekli olduğu kaydedildi.

Augsburg'un Berisha için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu ve tarafların anlaşmaya yakın oldukları öne sürüldü.

5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Berisha, 32 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.