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Son dakika: Mergim Berisha, Augsburg yolunda

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#Transfer#Fenerbahçe#Augsburg
Son dakika: Mergim Berisha, Augsburg yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 18:29

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha için Bundesliga'dan talip var.

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mergim Berisha için Almanya'dan talip çıktı.

Alman ekibi Augsburg, 24 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 

Fenerbahçe'nin teklifi değerlendirmeye aldığı belirtilirken Berisha'nın da Bundesliga’da forma giymek için istekli olduğu kaydedildi. 

Augsburg'un Berisha için 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu ve tarafların anlaşmaya yakın oldukları öne sürüldü.

5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Berisha, 32 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Augsburg

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