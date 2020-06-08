Son Dakika | Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı! İşte yeni takımı...

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'de sezonun ilk ayrılığı resmileşti... Mauricio Isla, Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp sezon sonunda ayrılık konusunda anlaştıklarını ifade ederek, "Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim" şeklinde açıklama yaptı.



"FENERBAHÇE'DEN AYRILACAĞIM"

Ülkesinin basınına konuşan Şilili futbolcu, "Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağım, bu konuda kulüple anlaştık. Kendim için en iyi kararı vereceğim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Boca Juniors ile sadece bir görüşmem oldu. Universidad de Chile'de oynamak benim hayalim, annemin ve ailemin rüyası. Gazeteciler, insanlar çok şey konuşuyor ve yazıyor. Şu anda Boca Juniors hakkında konuşuyorlar, Universidad de Chile'ye gideceğimi söylüyorlar ama henüz kimseyle yüzde 100 görüşmem olmadı. Beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı.



BOCA, RIVER PLATE VE UNIVERSIDAD DE CHILE İSTİYOR

Arjantin basınında yer alan haberde, Boca Juniors'ta başkan yardımcısı Roman Riquelme'nin Isla'yı arayarak temasta bulunduğu ve 31 yaşındaki oyuncunun Şili veya Arjantin'e transfer olması beklendiği iddia edildi. Isla'yı Boca Juniors dışında River Plate ve Universidad de Chile takımları da istiyor.



"İDOLÜM SALAS, EN İYİ HOCALARIM BIELSA VE SAMPAOLI"

İdolünün Marcelo Salas olduğunu söyleyen Şilili futbolcu "Onu Universidad de Chile'de izleyerek büyüdüm. River Plate'te, Lazio'da, Juventus'ta çok izi zamanlar geçirdi. O benim idolüm" dedi. Isla kariyerinde en çok etkilendiği teknik adamlar için ise Marcelo Bielsa ve Jorge Sampaoli'yi gösterdi.