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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 10:35,

Fenerbahçe'de ayrılığa neden olan yarışma!

Güney Amerika'daki popüler yarışma Fenerbahçe'de ayrılığın yaşanmasında etkili oldu...

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Fenerbahçe'de kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Mauricio Isla'nın yeni adresinde eşi Gala Caldirola etkili olacak.

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'Yok Böyle Dans' programı ülkenin en çok izlenen projelerinden biri oldu

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Yarışmanın gözde isimlerinden biri de Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola...

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Bilindiği gibi Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yol ayrımına gitme kararı almıştı. Bunun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

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Şili medyasına göre Caldirola, 'Yok Böyle Dans' olarak bilinen 'Bailando por un Sueño' (Bir Rüya İçin Dans Et) adlı yarışmaya devam edecek ve Mauricio Isla da eşine yakın olma kararı almış durumda.

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Bu doğrultuda oyuncunun Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a imza atabileceği belirtilirken eski takımı Universidad Catolica'ya dönmesi ihtimaller dahilinde.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek oyuncu için Avrupa'dan da talipler var ancak...

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Eşinin durumu Isla'nın bundan sonraki kariyerinde direkt etkili olacak.

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KARANTİNA GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülenmiş ve bu görüntüler bir hayli konuşulmuştu.

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Caldirola ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

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Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti.

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