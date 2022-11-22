Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

Güncelleme Tarihi:

#Ronaldo#Manchester United#Premier Lig
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 20:32

Son dakika haberi... Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

İngiliz ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor. Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor." denildi.

Gözden Kaçmasın

Andreas Cornelius, Dünya Kupasındaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...Andreas Cornelius, Dünya Kupası'ndaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...Haberi görüntüle

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA ZAMANI"

Ayrılığa ilişkin açıklama yapan Cristiano Ronaldo ise "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu, asla değişmeyecek. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Arjantine büyük şok Tarihi zafer sonrası resmi tatil ilan edildiArjantin'e büyük şok! Tarihi zafer sonrası resmi tatil ilan edildiHaberi görüntüle

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronaldo#Manchester United#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı