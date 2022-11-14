Son Dakika: Cristiano Ronaldo'nun şoke eden röportajı sonrası Manchester United'dan resmi açıklama: 'İnceleyeceğiz!'

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo kariyerinin en çarpıcı röportajlarından birini verdi ve gündeme dair oldukça sert açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibi de Ronaldo'nun açıklamalarının ardından resmi bir açıklama yaptı. İşte dünya futboluna damga vuran tartışmanın detayları...

Dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan ile 90 dakikalık bir televizyon röportajı gerçekleştiren Portekizli futbolcu, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şeyi dobra dobra anlattı.

"ERIC TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da...

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"ONDAN DAHA YAKIŞIKLI OLDUĞUMU SÖYLEMEME GEREK YOK"

Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten.

"TARAFTARLAR GERÇEĞİ BİLMELİ"

Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar.

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"FERGUSON'DAN SONRA İLERLEME SIFIR"

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım.

TAKIMDAKİ DURUMU BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Cristiano Ronaldo'nun gündeme damga vuran açıklamalarının ardından Manchester teknik direktörü Erik ten Hag ve yönetim kurulu harekete geçti.

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Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi, bugün Cristiano Ronaldo'nun durumunu görüşmek için toplanacak.

1 MİLYON STERLIN CEZA VERİLEBİLİR

Ayrıca Portekizli futbolcuya 1 milyon Sterlin para cezası verilebileceği iddia edildi.

VE MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'nun medyada çıkan röportajı hakkında açıklama geldi.

United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının inceleneceğini ve değerlendirildikten sonra açıklama yapılacağını duyurdu.

Daily Mail'in haberine göre ise; Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportaj için alması gereken cezayı görüşmek üzere bugün Manchester United yönetimiyle bir araya gelecek.

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AMORİM: GELECEĞİNE KENDİSİ KARAR VERECEK

Öte yandan Cristiano Ronaldo için Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim de konuştu.

Portekiz ekibinin teknik direktörü, "Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından ihanete uğradığını söyledi. Sporting'in kapıları ona açık mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu soru bana binlerce kez soruldu. Sporting'te herkes onu sever, söylenecek çok fazla bir şey yok. Geleceğine kendisi karar verecek. Buna nasıl baktığımı söylemeyeceğim. Yaz aylarında işlerin benim istediğim gibi gitmediği açık. Bir kulüp, bir yapı var. Ronaldo, Manchester United'ın oyuncusu." diye cevap verdi.