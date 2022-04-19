Son Dakika: Manchester City'den yılın transferinde gece yarısı sürprizi! Erling Haaland'a rekor maaş... Galatasaray'ın kapısından dönmüştü...

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın rekor maaş karşılığında Premier Lig devi Manchester City ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İngiliz ve Alman basınının gece yarısı son dakika koduyla servis ettiği haberlere göre; Manchester City, Norveçli oyuncunun kendisiyle el sıkıştı. İngiliz ekibi, sözleşmesindeki 63 milyon Sterlin'lik serbest kalma bedelini bu yaz Alman temsilcisine ödeyerek transferi resmileştirecek.

HAFTALIK 500 BİN STERLİN

Daily Mail gazetesi, Erling Haaland - Manchester City haberlerini bir adım ileriye taşıyarak menajerler seviyesinde imzaların atıldığını öne sürdü. Bu iddiaya göre; 21 yaşındaki futbolcu, haftalık 500 bin Sterlin kazanacak. Bu rakamın resmileşmesi durumunda Erling Haaland, yıllık 24 milyon Sterlin ile Premier Lig'in en fazla kazanan oyuncularından biri olacak.

Haberin Devamı

PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANAN 5 FUTBOLCUSU (YILLIK)



CRISTIANO RONALDO: 26.4 MİLYON £

KEVIN DE BRUYNE: 20.8 MİLYON £

DAVID DE GEA: 19.5 MİLYON £

JADON SANCHO: 18.2 MİLYON £

RAPHAEL VARANE: 17.68 MİLYON £

BABASI DA MANCHESTER CITY'DE OYNAMIŞTI

Erlin Haaland'ın kendisi gibi futbolcu olan babası Alf Inge Haaland, 2000 yılında Leeds United'dan Manchester City'e transfer olmuştu. Manchester United maçında Roy Kean'in yaptığı faul sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle kariyerine ara vermiş ancak daha sonra eski günlerine geri dönememişti.

Roy Keane yaptığı faul yüzünden 5 bin sterlin para cezasına çarptırıldı ve üç maç sahalardan men edildi. Bununla birlikte otobiyografisinde bunun bir intikam eylemi olduğunu itiraf ettikten sonra Futbol Federasyonu (FA) tarafından 150 bin sterlin daha para cezasına çarptırıldı ve 5 maç daha sahalardan men cezası aldı. Ancak o zaman bile, yaptığı şey için pişmanlık duymadığını söyledi.

Haberin Devamı

BABASININ KARİYERİNİ ROY KEANE Mİ BİTİRDİ?

Roy Keane'in bu hareketinin ardından sakatlanan Erling Haaland'ın babasının kariyerinin sonunun geldiği söyleniyor. Ancak Alf-Inge söz konusu maçta 90 dakika forma giymişti. O yaz ameliyat olmuş fakat Keane'in darbe vurduğu sağ dizinden değil, sol dizinden...

Alf-Inge, 2014'te BBC Radio 5 Live'da, "Beni tekmelediği için onu suçlamıyorum. Endişelendiğim şey, ilk kitabında bunu intikam almak için yaptığını söylemesiydi. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Onu asla kariyerimi bitirmekle suçlamadım. Ama bu benim İngiltere'deki son 90 dakikamdı, belki de o faulün bunda bir etkisi vardı." demişti.

Haberin Devamı

ALF IGNE'NIN FUTBOLCULUK GÜNLERİNEN BİR KESİT

BORUSSIA DORTMUND CEPHESİ BİR GÜN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Borussia Dortmund Takım Koordinatörü Sebastian Kehl, takımdan ayrılması gündemde olan Erling Haaland'ın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamalada görüşmelerin sürdüğünü söylemiş ve serbest kalma maddesine dikkat çekerek olası bir transfere açık kapı bırakmıştı.

Serbest kalma maddesi herkes tarafından bilinen bir tazminat ve bir geçerlilik tarihi var. Bir an önce karar verilmesini bekliyoruz. Haaland ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu an için bu konuyla ilgili daha fazla konuşulacak bir şey yok. Haaland ile güvene dayalı çok iyi bir ilişkimiz vra. Ne kadar erken karar verirse kulüp için o kadar iyi olacak. Sebastian Kehl

OLIVER KAHN: RAKAMLAR HAYAL GÜCÜMÜZÜN ÖTESİNDE

Bayern Münih Başkanı Oliver Kahn ise Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması durumunda Erling Haaland'ı transfer edecekleri yönündeki söylentilere ilişkin verdiği demeçte bahsi geçen rakamların hayal güçlerinin ötesinde olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Haaland için söylenen rakamlar sık sık konuşulan bir durum. Bunlar bizim için hayal ettiğimizden çok uzak olan durumlar. Tabii ki Haaland, mükemmel bir hücumcu ve gelecek için çok ilginç bir oyuncu. Ama konuşulan rakamlar bizim hayal gücümüzün ötesinde. Oliver Kahn

LA LIGA'YA SICAK BAKIYORDU AMA...

Kontratındaki serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olduğu bilinen Haaland'ın adı bir dönem babasının da formasını giydiği Manchester City'nin yanı sıra Manchester United, Barcelona ve Real Madrid ile de anılıyor. Avrupa futbolunda önümüzdeki yıllara damgasını vurması beklenen Haaland bu sezon takımıyla 26 karşılaşmada 25 gol atmıştı.

Norveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı grubunu Hollanda ve Türkiye'nin gerisinde tamamlaması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alma fırsatını değerlendiremeyen Haaland, daha önce yaptığı açıklamada İspanya'da oynanan futbolu sevdiğini belirtmiş ve geleceğine dair önceliğinin La Liga olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Haberin Devamı

REAL MADRID'IN HEDEFİ KYLIAN MBAPPE

Cristiano Ronaldo - Lionel Messi ikilisinden sonra futbol dünyasına damga vurması beklenen ikili Erling Haaland - Kylian Mbappe olarak görülürken, iki isimden birini transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in tercihini Fransız futbolcudan yana kullandığı kaydedildi.

İspanyol devinin, rekor maddi şartlar karşılığında Kylian Mbappe ile bu yaz resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Erling Haaland, Borussia Dortmund'a geldiğinden bu yana gollerine fırtına gibi devam ediyor. Bu sezon 26 maçta 25 gol 8 asiste imza atan 21 yaşındaki golcü, Dortmund formasıyla toplamda 85 maçta 82 gol 23 asist yaptı.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN NASIL DÖNDÜ?

Erling Haaland, Galatasaray'a transfer olabilirdi ancak ekonomik şartlar bu transferin gerçekleşmesine izin vermedi. Genç golcü Molde’de oynadığı dönemde transfer girişiminde bulunan Galatasaray, kulübün istediği 3 milyon Euro'yu taksitle ödeme konusunda ısrarcı oldu. Ancak Molde parayı peşin isteyince bu transfer gerçekleşmedi. Norveç kulübü daha sonra oyuncuyu 5 milyon euro'ya Salzburg'a sattı.

FATİH TERİM'DEN HAALAND SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erling Haaland ile daha önce ilgilendiklerini açıklarken Norveçli golcü ile ilgili yaşanan süreci şu sözlerle anlatmıştı.

Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi değeri 150 milyon Euro. Fatih Terim

NECATİ ATEŞ: UÇUYOR BU ÇOCUK

Bir dönem sarı kırmızılıların scout ekibinde bulunan Mustafa Demirtaş, 2018 yılında Galatasaray'ın 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu izlemeye aldığını dile getirmişti.

Haaland'ı 2018'de takibe aldık ve Terim'e raporladık. Hoca çok beğendi, hemen Davala ve Necati Ateş'i canlı izlemeye gönderdi. Ateş, 10. dakikada hocayı aramış ve uçuyor bu çocuk demiş. Taksit şeklinde bir teklif yapıldı ve olmadı. Mustafa Demirtaş

ERLING HAALAND'IN BORUSSIA DORTMUND'DAKİ EN İYİ ANLARI