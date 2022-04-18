Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'yla Torrent arasında ilginç diyalog! Maçtan sonra açıklama geldi...

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray'da maçın sonrakilarında Kerem Aktürkoğlu ile teknik direktör Domenec Torrent arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11’ine göre Malatya ekibi karşısında iki değişiklik yaptı. Torrent; Cicaldau ve Bafetimbi Gomis’in yerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu’na görev verdi.

Galatasaraylı futbolcular, seremoniye 'Kadına şiddet insanlık suçudur' pankartı ile çıktı.

KADRO TERCİHİ TEPKİ GÖRDÜ

Mücadele öncesi İspanyol teknik adam, U19 takımından hiçbir genç oyuncuyu maç kadrosuna almaması ve Morutan, Barış Alper ve Mohamed’e de 21 kişilik kadroda yer vermemesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Konuyla ilgili maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan Torrent, "Bütün sezon oynadığımız en önemli maç olacak. Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için lig bitti diyenler var. Kötü oynadı diyenler var. Yanlış düşünce. Taraftarlarımız için, armamıza saygı için sezonu en iyi şekilde bitirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

'OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ' İDDİASI...

İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta Galatasaray, 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile bir anda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterirken oyuncu değişikliği yapan Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Emre Kılınç'ı oyuna aldı.

Kenara alındıktan sonra bir süre Torrent ile konuşan Kerem, daha sonrasında bir anda hocasının yanından hızlıca ayrıldı ve kulübeye doğru yöneldi. Bu esnada Kerem'in yaptığı el hareketleri Torrent'e tepki şeklinde yorumlanırken, milli futbolcu maçın ardından yaşanan diyaloğa açıklık getirdi.

KEREM'DEN AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Hareketinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Kerem, "Geçen hafta Fenerbahçe maçına da tam iyileşmeden çıktım, bu maç da aynı şekilde. Hocama 70 dakika oynayabilirim demiştim, son şutu çekmemem gerekiyordu. Hocam da orada 'Ayağın iyi mi' diye sordu. 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazımdı' dedim. . Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam, herkesten özür dilerim. İlişkimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.

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TORRENT: SAHADA OLAN SAHADA KALIR

Domenec Torrent de sahada olanın sahada kaldığını belirterek "Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim. Las Vegas'ta olduğu gibi, sahada olan sahada kalır." şeklinde konuştu.

TAYLAN-ARDA DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

Aynı dakikada Torrent Taylan Antalyalı'nın yerine Arda Turan'ı oyuna alırken, bu kararı beğenmeyen sarı-kırmızılı taraftarlar tepkilerini ıslıklayarak dile getirdi.

BU SEZON BİR İLK!

Ligde puanını 44'e yükselten Galatasaray, ligde bir ilki de yaşadı.

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Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste dört iç saha galibiyeti aldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, 10 şut ile bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çektiği maçı oynamış oldu.