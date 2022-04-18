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Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftini yıkan haber! 'Bir anne ve babanın yaşayacağı...'

#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Bebek
Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftini yıkan haber Bir anne ve babanın yaşayacağı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'i üzüntüye boğan haber geldi...

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez 2021 Ekim ayında biri kız diğeri erkek ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. Ünlü çifti yıkan haber geldi.

Yeniden çocuk sahibi olacaklarını sosyal medyadan duyuran Ronaldo-Rodriguez çifti, "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çift, bebekleriyle ilgili hayranlarını üzen haberi verdi ve erkek olan bebeklerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Ronaldo-Rodriguez çifti, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz." mesajını paylaştı.

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Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftini yıkan haber Bir anne ve babanın yaşayacağı...

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacaktı...

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#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Bebek

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