İsmail Kartal da Fenerbahçe de kazandıkça güzelleşiyor! Sarı lacivertlilerde olumlu görüşler artıyor...

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Göreve geldikten sonra ligin en başarılı takımını yaratan, taraftarlar ile yönetimin arasını düzelten ve Fenerbahçe’yi eski günlerdeki gibi 45 bin kişiye oynatan İsmail Kartal olumsuz birçok iddiaya kulaklarını kapatarak, yarının planını yapmak yerine bu günün kralı olmayı başardı. Yerden yere vurulan Fenerbahçe’yi 13 maçta topladığı 30 puanla gıptayla bakılan hale getiren Kartal, 2.31 puan ortalamasıyla takımı zorlu fikstürde hayal gibi görünen ikinciliğin en kuvvetli adayı yaptı.

Vitor Pereira’yı geride bıraktı

İsmail Kartal birçok istatistikte selefi Vitor Pereira’yı geride bıraktı. Pereira ile 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya’nın maç başı puan ortalaması 1.65’te kaldı. Fenerbahçe bu seride 28 kez ağları havalandırırken maç başına gol ortalaması 1.64’tü.

Rakipler 17 kez fileleri sarsarken maç başına yenen golün ortalaması ise 1.3’tü. Kartal yönetiminde ise 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe 28 gol attı ve maç başı 2.15 gol ortalaması yakaladı. 13 maçta 10 gole izin veren sarı lacivertlilerde yenen golün ortalaması ise 0.8’e geriledi.

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Performans da mesafe de arttı

Fenerbahçe’nin hem oyun kalitesi hem oyuncuların bireysel performansı arttı. Konsantrasyon yükselince futbolcuların koşu mesafesi 116-117 km seviyesine ulaştı. Bazı taraftarlar ‘İsmail Kartal kazandıkça yönetimin onu gönderip yabancı hoca getirmesi riskli hale geliyor’ derken, bu konuda görüşüne başvurduğumuz bir yönetici “Böyle riske canımız feda olsun. İsmail hoca da Fenerbahçe de kazandıkça güzelleşiyor” değerlendirmesinde bulundu.

KANARYA iLE SHAKHTAR BARIŞ iÇiN SAHADA

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübü’nün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında bugün Ukrayna ekibiyle dostluk maçına çıkıyor. Ülker Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak.

GELiRi SAVAŞ MAĞDURLARINA

Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına ‘Barış İçin Futbol’ temasıyla oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile barışa destek vermek isteyen taraftarlar 50 TL’ye hatıra bilet alarak bağış yapabilecek. Futbolseverler 50 ila 200 TL arasında satışa sunulan biletlerden satın alarak stattaki yerini alabilecekler.

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ARDA, iSAK VE ÇAĞTAY SAHADA

Sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal’ın bugünkü Shakhtar mücadelesinde takımda az şans bulan tecrübeli oyuncuların yanı sıra Arda Güler, Çağtay Kurukalıp, İsak Vural gibi genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.