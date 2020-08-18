Son Dakika | Mame Thiam Fenerbahçe'de! Transfer videosunda dikkat çeken görüntü

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Fenerbahçe, Mame Thiam ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlerin ardından bir önemli daha transfere noktayı koydu. Senegalli futbolcu bugün takımla Topuk Yaylası kampına gidecek. Transferle ilgili mali bilgi ise henüz verilmedi.

FENERBAHÇE ATEŞİ YAKTI

Sarı lacivertli kulüp, transfer sinyalini de yine bir Twitter emojisiyle vermişti ve resmi açıklama yapıldı. Transfer videosunda bir kez daha yayıncı kuruluş görüntüleri kullanıldı. Bu görüntülere telif gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Josa Sosa. Sarı lacivertlilerin, Sosa transferine de noktayı koyması bekleniyor.







Thiam, geçen yıl Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Senegal'de futbola zorlu şartlarda başladığının altını çizerek, "Tabii ki çok kolay şartlar yoktu. Sokaklarda oynuyorduk. Çoğu zaman ayakkabısız oynuyorduk, ayakkabı bulmak zor oluyordu ama o zamanlarda oynadığım futbol beni daha güçlü hale getirdi." demişti.

Futbol hayatının Senegal'de tanıştığı bir menajer sayesinde değiştiğini anlatan golcü futbolcu, şunları kaydetmişti:

"Senegal'de oynarken birçok genç oyuncu, çocuk vardı. Futbol oynadığımız sırada bir menajer beni izlemeye geldi, daha sonra benimle iletişime geçti. Onun sayesinde Portekiz'e gittim. Futbol maceram çocukken Portekiz'e gitmemle başladı. Portekiz'den sonra İtalya'ya gittim. İtalya'da Inter Milan'da bulundum, Inter Milan'dayken Serie B'ye gittim, Serie B'de mücadele ettim. Daha sonra Juventus'la bir anlaşma yaptım. O anlaşmadan sonra çeşitli takımlarda kiralık oynadım. Bu süreçten sonra da yolum Kasımpaşa'ya düştü ve Türkiye'ye geldim."

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