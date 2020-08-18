Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki transfer bombası ise Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa olacak. Her konuda anlaşma sağlanan Arjantinli yıldız yarın İstanbul'da olacak.

Sosa, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe'ye imza atıp Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!