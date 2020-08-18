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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, İstanbul'a geliyor

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Jose Sosa, yarın İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki transfer bombası ise Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa olacak. Her konuda anlaşma sağlanan Arjantinli yıldız yarın İstanbul'da olacak. 

Sosa, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe'ye imza atıp Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak. 

Son dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa, İstanbula geliyor

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