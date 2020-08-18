Fenerbahçe, Mame Thiam'ın transfer görüntülerini paylaştı

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.