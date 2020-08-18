Fenerbahçe, Mame Thiam'ın transfer görüntülerini paylaştı
Fenerbahçe Kulübü, Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
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Fenerbahçe, Mame Thiam ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.
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Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlerin ardından bir önemli daha transfere noktayı koydu. Senegalli futbolcu bugün takımla Topuk Yaylası kampına gidecek.
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Sarı lacivertli kulüp, transfer sinyalini de yine bir Twitter emojisiyle vermişti ve resmi açıklama geldi.