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Son dakika: Katar - Ekvador maçındaki şovuyla dünyayı kendine hayran bırakan Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye sevindiren haber

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#Dünya Kupası#Enner Valencia#Ekvador
Son dakika: Katar - Ekvador maçındaki şovuyla dünyayı kendine hayran bırakan Enner Valenciadan Fenerbahçeye sevindiren haber
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

2022 Dünya Kupası’nın açılış maçındaki şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Daily Mail’in “Her şeyi tek başına yaptı” dediği Enner Valencia için The Sun, “Katar’ı 45 dakikada susturdu” yorumunu yaptı. Record da, “Ekvador, Valencia sayesinde kazandı” dedi.

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Dünya Kupası’nın açılış maçında ev sahibi Katar’a 2 gol birden atan Enner Valencia, Fenerbahçelileri mest etti.

Gece boyunca sosyal medyada 1 numaralı gündem maddesi olan Ekvadorlu futbolcu, dünyada da çok konuşuldu. Dünya medyasının manşetlere taşıdığı Valencia’nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı bir gecede 122 bin kişi arttı.

Valencia, Katar maçındaki başarısıyla ülkesinde kahraman ilan edilirken, dünya medyasında büyük övgüler aldı. Ekvador’un kupa tarihindeki son 5 golüne de imzasını koyan tecrübeli futbolcu için yapılan yorumlar şöyle:

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EV SAHİBİNİN HAYALLERİNİ BİTİRDİ

AS: Milli kahraman Enner Valencia.

Marca: Katar’da açılışı Enner Valencia yaptı.

Daily Mail: Ekvador’dan harika bir başlangıç. Valencia tek başına her şeyi yaptı.

The Sun: Valencia’ya sahip olmak Ekvador’un en büyük şansı. Katar’ı 45 dakikada susturdu.

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Abola: Valencia kaldığı yerden devam ediyor.

ESPN: Enner Valencia tarih yazdı. Dünya kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu.

Record: Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.

Europa Press: Enner Valencia, ev sahibinin hayallerini erkenden bitirdi.

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Son dakika: Katar - Ekvador maçındaki şovuyla dünyayı kendine hayran bırakan Enner Valenciadan Fenerbahçeye sevindiren haber

F.BAHÇE ENDiŞELENMESiN SAKATLIĞI CiDDi DEĞiL

Katar maçında 2 gol atan ve 1 golü de VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Enner Valencia, 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığı hem Ekvadorluları hem de Fenerbahçelileri endişelendiren tecrübeli futbolcunun maç sonrası yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu bildirildi.

GOLLERİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK 

Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, maç boyunca sert faullere maruz kalan ve bir kez de saha içinde tedavi gören Valencia’yı tedbir amaçlı olarak oyundan çıkardığını söyledi. “Ciddi bir sakatlığı yok, Hollanda maçında oynayacak” diyen Alfaro, yıldız oyuncusunu, “Enner Valencia, çok zor zamanlardan geçti. Eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı” dedi. Enner Valencia da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp, “Sakin olun, Ekvador’a güvenin” diye yazdı.

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#Dünya Kupası#Enner Valencia#Ekvador

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