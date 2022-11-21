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2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ekvador 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Valencia'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 16. dakikada Ekvadorlu yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli golcü, penaltıyla takımını öne geçirdi. Valencia, 31. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru belirledi.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Ekvador turnuvaya 3 puanla başladı. Katar, grubun ikinci maçında Senegal ile kozlarını paylaşacak. Ekvador ise Hollanda ile karşılaşacak.

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VALENCIA YILDIZLAŞTI, YENİ SİSTEM TARTIŞILDI

Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro, maça Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia 11 ile başladı.

Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı. Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.

13 DAKİKA SONRA DUBLEYLE AÇILIŞ YAPTI

Attığı ilk gol sayılmayan Valencia, dakikalar sonra bir kez sahne aldı. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Valencia, 16. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı. Enner Valencia, 31. dakikada ise sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

EKVADOR'UN İLK PENALTI GOLÜ

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Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü atmış oldu. Böylece yıldız oyuncu, milli takımda 75 maçta 36 gol, 12 asistle ulaştı. Valencia ayrıca Katar - Ekvador karşılaşmasında 'Maçın Oyuncusu' ödülünü kazandı.

SON 5 GOL DE VALENCIA'DAN GELDİ

Ayrıca, Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 5 golünü de Enner Valencia kaydetmiş oldu. 33 yaşındaki yıldız, 2014'te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.

SAKATLIĞI KORKUTTU

Katar karşısında ortaya koyduğu iyi performansla takdir toplayan deneyimli golcü, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşayarak korkuttu. Oyun alanında yapılan ilk tedavinin ardından takımını yalnız bırakmayan Valencia, 77. dakikaya kadar dayanabildi ve bu dakikada yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.

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MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlulara teşekkür ediyorum. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz. Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz."

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Dünya Kupası'nın açılış maçında kaydettiği iki golle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de de gollerine devam ediyor. Ligde geride kalan 14 haftaya 13 gol sığdıran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 4 gol önünde zirvede yer alıyor.

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EROL BULUT ISRAR ETTİ, REMY'NİN YERİNE TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde transfer edilen Enner Valencia, o dönem yürütülen transfer çalışmaları kapsamında Loic Remy yerine tercih edilmişti. Erol Bulut'un ısrarı üzerine bir süredir ilgilendiği Loic Remy transferinden vazgeçen sarı lacivertli takım, Ekvadorlu golcüyle anlaşma sağlamıştı. O dönem Fenerbahçe ile görüştüğünü açıklayan Loic Remy ise Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

EROL BULUT, ENNER VALENCIA'YI NASIL ANLATMIŞTI?

2020 yılında Enner Valencia transferinin sosyal medyada eleştilmesi üzerine bir demeç veren dönemin teknik direktörü Erol Bulut, "Enner Valencia boyu çok uzun olmamasına rağmen kafa golleri olan, rakibi zorlayan, birebirde iş bitirebilen ve hem asist hem gol yapabilen bir oyuncu. Valencia'yı istediğimiz seviyeye getireceğiz." demişti.

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GAFLARI OLAY OLMUŞTU

Erol Bulut'un Enner Valencia açıklamasındaki bazı gafları ise yine o dönem gündem olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Enner Valencia hakkında bir önceki önceki sezon 27 golle oynadı demesine rağmen o sezon 15 gol atmıştı. Erol Bulut'un 34 gol attı dediği sezonda ise17 kez rakip fileleri sarsmıştı. "Pandemiden dolayı maçlar oynanmadı" ifadelerini kullandığı sezonda ise 29 karşılaşmaya 2 gol ve 5 asist sığdırmıştı.

FENERBAHÇE'YE HEDİYESİ OLDU

Teknik direktör Erol Bulut’un süratli stilinden etkilenip, önce Alanyaspor’a aldırmak istediği ancak başaramayınca Fenerbahçe’ye transfer ettirdiği Enner Valencia, sarı lacivertli takıma geldiği günden bu yana attığı ve attırdığı gollerle adından söz ettiriyor.

Valencia’yı West Ham United’da oynadığı dönemden beri takip eden Bulut, Ekvadorlu futbolcunun daha sonra forma giydiği Everton ve Tigres’teki performanslarında gerileme olduğunu bilmesine rağmen, potansiyelinden emin olduğu için Alanya’ya getirmek istedi. Ancak mali koşullar nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Valencia’yı bir yıl sonra göreve geldiği Fenerbahçe’ye aldırdı.

BU YAZ GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI AMA...

Çalkantılı Fenerbahçe macerasında zaman zaman takımdan ayrılacağı konuşulan Enner Valencia, bu yaz satış listesine konmuştu. Sarı lacivertli yönetim, başarılı golcü için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Valencia'ya gelen tekliflerin 1-2 milyon Euro bandında olması sebebiyle bu rakamlara satışına onay verilmemişti.

SÖZLEŞMESİ BU YAZ BİTİYOR

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor. Bu isimler arasında turnuva henüz başlamadan hakkında bu karar alınan Enner Valencia da bulunuyor.

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor. Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren yöneticilerin ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi.

KATAR KULÜPLERİ İSTİYORDU, ŞOV YAPTI

Ekvadorlu oyuncunun, henüz Dünya Kupası başlamadan Katar kulüplerinin yakın markajına girdiği öne sürülmüştü. Katar ekiplerinin, yıldız oyuncunun menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edilmişti. Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtilmişti.

TAKIMDA KALACAK MI?

2022 Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yapan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun mukavelesinin son yılında Dünya Kupası'nda dikkatlere üzerine çekmesinin ardından sarı lacivertli ekibin nikah tazeleme konusunda zorluk yaşayabileceği kaydediliyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe'ye neredeyse 'sıfır beklenti' ile transfer olan Enner Valencia, son dönemde sarı lacivertli taraftarların en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Tigres'ten Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak transfer olan Enner Valencia, Erol Bulut tarafından çoğunlukla kanat oyuncusu olarak tercih edildi. İlk geldiği haftalarda koronavirüsün etkisi ve kız kardeşinin kaçırılması nedeniyle zor günler yaşayan Valencia, performans göstermekte zorlanmıştı.

İlk etapta kanatta oynayan ve beklenen skor katkısını sağlayamayan Enner Valencia, teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturmasıyla ligin son bölümünde santrfor oynadığı 8 maçta 6 gol atıp 3 asist yapmıştı.