Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi! Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...

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Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, maçta ortaya çıkan görüntü geçen yıl yaşanan gerginlik ortadan kalktığını gösterdi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligin son haftalarında oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde hem TFF'ye hem de Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a tepki göstermişti.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Hatayspor maçının bir gün ileriye alınmasını talep ettik ama Hatayspor olumlu yanıt vermedi. Lafa gelince sporcu sağlığı söylemleri ama başarıya giden yolda her şey mübah demek ki. Biz boşuna konuşuyoruz. TFF nasıl program yapıyor? Biz bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Hatayspor'un hocası kendi maçını bırakmış bizim maç hakkında konuşuyor. Cumartesi günü göreceğiz bakalım ne olacak? Kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yalçın'ın bu açıklamalarına Hatayspor, basın sözcüsü Rahmi Vardı aracılığı ile yanıt vermişti. Rahmi Vardı, "Hatayspor'un Sergen hocayı mutlu etme misyonu ve vizyonu yok. Çıkarız yeniliriz, yeneriz. Beşiktaş camiasını çok seviyoruz. Taraftarlarını da çok seviyoruz. Düşüncemiz ligde ilk 5'e girmek. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Federasyon yarın iptal eder biz de ona uyarız. Bütün takımlar zor şartlarda Futbol oynuyor. Hele Anadolu kulüplerinin daha da zor şartları var. Dolayısıyla biz Sergen hocanın açıklamasını, erken şampiyonluk havasına girmesine veriyoruz." diye konuşmuştu.

Yaşanan bu polemiklerin ardından oynanan maçta Beşiktaş, rakibine büyük bir üstünlük kurmuş ve karşılaşmayı 7-0 gibi tarihi bir skorla galip tamamlamıştı.

BU SEZON BUZLAR ERİDİ

Bu sezonun ilk mücadelesinde taraflar, kozlarını Yeni Hatay Stadı'nda paylaştı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın'ın yanına gitti ve elini sıkarak başarılar diledi.

Sergen Yalçın da Ömer Erdoğan'a aynı şekilde karşılık verdi ve iki genç teknik adamın arasındaki buzlar erimiş oldu.

ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİLER

Centilmence başlayan mücadelede ev sahibi Hatayspor, erken dakikalarda bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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Maçın 6. dakikasında sahneye çıkan Saba Lobjanidze, takımını öne geçiren golü kaydetti.

BATSHUAYI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 19. dakikasında depar attığı esnada sakatlanan Batshuayi, kendisini yere bıraktı.

Bir süre daha sahada kalan Belçikalı golcü, 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Arka adalesinde sorun yaşan Batshuayi'nin yerine Kenan Karaman oyuna girdi.