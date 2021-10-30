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Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

#Hatayspor#Beşiktaş#Hatay Beşiktaş
Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı.

Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflarHatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, sahadan puansız ayrıldı.

Hatayspor, 6. dakikada Lobzhanidze ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Mehmet Topal'ın 73. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte 20 puanda kalan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Hatayspor ise 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:
1-0.

12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

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14. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.

17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45 3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45 5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

 

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

 

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#Hatayspor#Beşiktaş#Hatay Beşiktaş

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