Michy Batshuayi, Hatayspor-Beşiktaş maçında sakatlandı!

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 19. dakikasında depar attığı esnada sakatlanan Batshuayi, kendisini yere bıraktı.
Bir süre daha sahada kalan Belçikalı golcü, 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Arka adalesinde sorun yaşan Batshuayi'nin yerine Kenan Karaman oyuna girdi.
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