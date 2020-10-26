Son Dakika Haberi | İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

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Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.
Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Göztepe: 0-0
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1 AYTEMİZ ALANYASPOR 6 5 1 0 15 2 13 16
2 FENERBAHÇE 6 4 2 0 10 5 5 14
3 GALATASARAY 6 3 1 2 8 5 3 10
4 FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 2 2 9 7 2 8
5 ÇAYKUR RİZESPOR 6 2 2 2 9 8 1 8
6 KASIMPAŞA 6 2 2 2 4 3 1 8
7 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 2 2 2 6 8 -2 8
8 YENİ MALATYASPOR 6 2 2 2 6 9 -3 8
9 GÖZTEPE 6 1 4 1 10 7 3 7
10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
11 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 2 1 3 7 7 0 7
12 BEŞİKTAŞ 5 2 1 2 8 9 -1 7
13 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7
15 ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7
16 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 5 3 2 6
17 HES KABLO KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6
18 TRABZONSPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5
19 YUKATEL DENİZLİSPOR 6 1 2 3 5 10 -5 5
20 GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1
7. hafta
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
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