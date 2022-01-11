Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası yüzde 90 Domenec Torrent! Yönetim Okan Buruk'a karşı çıktı

Haberin Devamı

Galatasaray camiasında şimdi herkes yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor...

Yönetici Işıtan Gün’ün geçtiğimiz günlerde görüşüp el sıkıştığı Domenec Torrent hazır kıta beklerken, sarı kırmızılıların diğer taraftan PSV Eindhoven’ın hocası Roger Schmidt ile görüştüğü öğrenildi. Galatasaray’ın birinci tercihi Schmidt’ti. Ancak takımı Hollanda 1. Ligi’nde lider olan Alman teknik adam, Avrupa kupalarında olmayacak bir kulüpte görev almayacağını ifade ederek olumsuz yanıt verdi.

YÖNETİCİLER OKAN BURAK'A KARŞI ÇIKTI, KORKMAZ İMKANSIZ



Torrent ve Schmidt’le birlikte gündeme gelen Okan Buruk’a yöneticilerin çoğu şiddetle karşı çıkarken, Bülent Korkmaz’ın gelmesinin de imkansız olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Teklifi kabul eden Domenec Torrent için uçak bileti dahi alındığı, sarı kırmızılı yönetimden haber bekleyen İspanyol çalıştırıcının davet edilmesi durumunda hemen İstanbul’a gelebileceği öğrenildi.

GUARDiOLA’NIN EKiBiNDEYDi

60 yaşındaki Torrent, İspanya’da alt liglerde antrenör olarak çalıştıktan sonra, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. 2018’e kadar Guardiola’nın ekibinde yer alan Torrent, daha sonra bir sezon New York City ve 4 ay Flamengo’da teknik direktörlük yaptı.

ELMAS'IN TAKİPÇİ SAYISI AZALDI

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Twitter’da Elmas’ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı.

Öte yandan Galatasaray’da yarın yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Covid-19 salgını nedeniye 29 Ocak’a ertelendi.

4. DÖNEM DE SONA ERDİ

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim’li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.

Haberin Devamı

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas ile beraber 6 ayrı Başkan ile çalıştı. Terim'in bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı; hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk 'çatırdama' ise aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut Başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmaya başlamamıştı. Tecrübeli teknik adam; Burak Elmas'ın seçim sürecindeki kozlarından biri olmasına rağmen yönetimdeki sancılar ve takımın gidişatı nedeniyle 7'nci ayda yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Seçim sürecinde Burak Elmas ile Fatih Terim adeta tek yumruk gözükürken bu noktaya nasıl gelindi?

SÖZLEŞME YAPILMA SÜRECİ UZADI

Seçim sürecinde rahmetli Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim özür dileyene kadar kendisiyle devam etmeyeceğini açıklamıştı. Burak Elmas, seçilir seçilmez sözleşme yapmadan, resmi açıklama olmadan Terim'i Florya'ya davet etti. Terim sözleşmesiz şekilde iş başı yaptı. Ancak sözleşme süreci de uzadı. Sportif A.Ş'ye atanan Ali Gücüm, Terim'in en yakınlarından biriyken istifa etti. Kaosun ilk kıvılcımlarından biri bu oldu.

TRANSFER EKİBİ

Galatasaray'da geçmiş dönemde de yaşanmış ama daha sonra toparlanmış bir mesele Burak Elmas döneminde de patlak verdi. Eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 2019'da "Ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm" açıklamasında bulunmuştu. İlerleyen süreçte bu durum rayına oturtulmuştu. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay kontrolünde; Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız öncülüğünde harekatlar yapılıyordu. Burak Elmas döneminde Florya ekibinde Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız, Hakan Balta, Emre Utkucan gibi isimlerle uyuşulmadı. Yönetim ile Florya ekibi ayrı ayrı çalışmalar yürüttü. Bu ileri vadede sorunları büyüttü.

Haberin Devamı

FLORYA İLE YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİKLER

Galatasaray için Florya, futbol sahasındaki ceza sahası, 18 gibi önemli. Burak Elmas yönetiminde ve çeşitli kurullarında Florya'da da aktif olmak isteyen isimler oldu. Kağıt üzerinde de olabilecek, olağan işler ancak huzursuzluklar hissedilince yönetim binasıyla Florya arasındaki mesafe yine açıldı. Yönetim çevresindeki isimlerle, Florya profesyonelleri arasında gün yüzüne çok yansıtılmayan "rekabet" de hissediliyordu. Başkan Burak Elmas çözüm olarak Bülent Bayraktar seçeneğine başvurdu; ancak bu girişim de başarısız oldu, meseleler daha da büyüdü.

ÇİM SORUMLULUĞU DAHİ PROBLEM OLDU

Galatasaray'da geçen sezon stattaki zemin problemi camiayı kaosa sürüklemişti. Belhanda, sözün özü "İdman sahamız, stattan iyi" demişti. Florya ekibi bu sezon stat çimlerini kendilerine emanet edilmesini bekledi; ancak yönetim eski çalışılan bir firmayla devam etti. Florya ekibi bu durumdan da rahatsız oldu. Bir de menajer meselesi var tabii. Florya profesyonelleriyle, yöneticiler arasında bir menajer polemiği yaşanıyor.

Haberin Devamı

FLORYA PROFESYONELLERİ GÖNDERİLECEK İDDİASI SİNİRLERİ GERDİ !

Farioli ismi ve daha sonra da Guardiola'nın yardımcısının geleceği ortaya atıldı. Bu haberleri camiada Terim'e mobbing olarak okuyan çok oldu. Buna karşın Yönetim; Terim'in üzerindeki yükü hafifletmek, teknik heyeti güçlendirmek için yapılan bir hamle olduğunu ifade etti. Florya'daki bazı profesyonellerin görevden alınacağı girişimine Fatih Terim izin vermedi.

AVRUPA'DAKİ BAŞARI, LİG'DEKİ BAŞARISIZLIĞI TAŞIYAMADI

Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray'da Avrupa'daki başarılı gidiş Fatih Terim'e olan güveni sarsmıyordu. Camiada yapılan yorumlarda "Hoca Avrupa'da tur atlayamazsa yollar ayrılır, turu geçerse ligi tamamlar" görüşü hakimdi. Ancak geleceğin takımı kuruluyor felsefesi ile istenen süre çabuk eridi. Hem sosyal medya üzerinden Terim için yapılan yorumlar, hem de zaman zaman yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yol ayrımına gelindi.

Bugünkü toplantı sonucunda karşılıklı anlaşma sağlanarak Terim'e hizleri için teşekkür edildi.

MESAİ ARKADAŞLARI EVİNE GİTTİ

Öğle saatlerinde Nef Stadyumu’nda Başkan Burak Elmas ile görüşen Fatih Terim daha sonra evine geçti.

Fatih Terim’in çalışma arkadaşlarından Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz da Terim'in evine geldi.

BURAK ELMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı