G.Saraylı taraftarlardan Fatih Terim'e destek! Evinin önünde toplandılar

Haberin Devamı

Sarı kırmızılılar Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Ligde alınan son Giresunspor mağlubiyeti sonrası değerlendirme toplantısı için görüşme gerçekleştiren ikilinin buluşması 15 dakika sürerken Galatasaray'la Terim'in yolları bir kez daha ayrıldı.

Ayrılık resmen duyurulurken bir grup sarı kırmızılı taraftar destek için Fatih Terim'in evinin önünde toplandı.

Fatih Terim lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "İmparator Fatih Terim ölene kadar seninleyiz" şeklinde tempo tuttu.