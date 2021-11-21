Son Dakika Haberi... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Mesut Özil'e büyük tepki, Muslera...

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 13. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Galatasaray Fenerbahçe maçı Haberin Tüm Görselleri

Golden sonra tribünler Mesut Özil'e tepki gösterdi. Mesut Özil, Galatasaray maraton tribünün önündeyken sahaya yabancı madde geldi.

Bu yabancı maddeyi alan Mesut Özil, hakeme doğru götürdü. Muslera bu sırada Mesut Özil'e tepki gösterdi

MESUT ÖZİL ARMAYI GÖSTERDİ

Olay esnasında Mesut Özil'in, sarı-kırmızılı taraftarlarla atışması dikkat çekti. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da tribünleri sakinleştirdi.

Taraftarların yoğun tepkisinin ardından Mesut Özil, tribünlere Fenerbahçe armasını gösterdi.

DİĞER OYUNCULAR DAHİL OLDU

Gerginliğin Marcao ile Mert Hakan Yandaş arasında sürmesinin ardından tüm oyuncular olaya dahil oldu.

Olayların ardından Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

MERT HAKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Fenerbahçe'de sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi.

Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.

6 FUTBOLCU İLK KEZ...

Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.

Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.

DERBİDE 6 YENİ İSİM

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Fenerbahçe'de 6 isim, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya sürdü.

Sezon başından beri savunmada 3'lü tercihinde bulunan Pereira, bu konuda olumsuz eleştiriler almıştı.

Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonunu tercih etti.