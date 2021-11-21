Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, derbi maçta kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken yanıt 31. dakikada Mesut Özil'den geldi.

F.BAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve sahada 10 kişi kaldı.

84'TE GOL İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 84. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

90+4'TE CRESPO SAHNE ALDI

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye Miguel Crespo çıktı ve takımını galibiyete taşıyan golü attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 23'e yükseldi. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

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11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

57. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Van Aanholt, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, şut çekmek yerine pasını kale sahası önüne hareketlenen takım arkadaşlarına çıkardı. Ancak savunmaya hızlı dönen Kim Min-jae, Halil Dervişoğlu'ndan önce müdahale ettiği topu taca atarak rakibinin fileleri havalandırmasına engel oldu.

62. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

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69. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı, kendi yarı sahasından aldığı topu bir süre sürdükten sonra pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen oyuncunun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe yaptığı plase vuruşta, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta meşin yuvarlak, Kim Min-jae'den döndü.

81. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Berkan Kutlu'nun orta saha çizgisinin hemen gerisinden savunmanın arkasına pasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

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84. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Van Aanholt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Diagne, penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin kafa vuruşundan önce Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-2

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha