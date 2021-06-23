Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan ters köşe! "Sürpriz teknik direktör olabilir" dedi ve...

Fenerbahçe'de gözler 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek seçime çevrilirken, taraftarlar bir yandan da takımın teknik direktörünün kim olacağını merakla bekliyor.

Mevcut yönetim yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürürken, başkan Ali Koç son yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli camiayı ters köşeye yatırdı.

Ali Koç 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını söylemiş ve "Şunu size söyleyebilirim; tercihimiz, arzumuz, odaklandığımız nokta, Portekiz ya da Almanya ekolünden teknik adamlar. 'Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz, bu kadar polemik olmazdı' diyebilirdiniz. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek yöneticilik, gerekse futbol aklına güvendiğim kişilerle istişare ettik. Geldiğimiz nokta bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin başkanının bu açıklamasının ardından teknik direktör adayı olarak Lucien Favre, Rafael Benitez, Sergiy Rebrov, Zlatko Dalic, Slaven Bilic, Christoph Daum, Joachim Löw, Paulo Fonseca ve Marco Silva gündeme gelmiş ve iddialar, Löw, Daum, Fonseca ve Silva ekseninde öne sürülmüştü.

"FAVRE'NİN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜK"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, geçtiğimiz akşam katıldığı programda ise birkaç tane çok isimle görüştüklerini söylerken, Lucien Favre'nin kendisiyle değil temsilcisiyle temas kurduklarını belirtmişti. Koç açıklamasında, "Birkaç tane çok iyi isim var. Yeni teknik direktörümüzü seçildiğimiz takdirde pazartesi günü duyuracağız. Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı" demişti.

ÖN PLANA MARCO SILVA ÇIKTI

Ali Koç'un açıklamalarından sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayı olarak Paulo Fonseca ve Marco Silva ön plana çıkarken, Fenerbahçe'nin Marco Silva'da karar kıldığı ve seçim sonrası başarılı teknik adamı resmen duyuracağı öne sürülmüştü.

TERS KÖŞE AÇIKLAMA: SÜRPRİZ OLABİLİR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ali Koç, bugün yaptığı sürpriz bir açıklama yaptı ve "Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız. Alman ve Portekiz dedik ama sürpriz de olabilir. Taraftarlarımızdan 'Onunla görüştü beceremedi' algısına itibar etmemelerini rica ediyorum" diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

FAVORİ ARTIK BJELICA

Ali Koç'un bu açıklaması sonrası teknik direktör adayı olarak Nenad Bjelica'nın ön plana çıktığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun başında da gündeme gelen ancak Erol Bulut'ta karar kılan sarı-lacivertlilerin bu kez Bjelica'da ısrarcı olduğu belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yle anlaşmayınca NK Osijek'in başına geçen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Bjelica'nın takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ancak Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakması nedeniyle kulübünden transfer için izin istemeye hazırlandığı kaydedildi.

Bjelica, geçtiğimiz sezon Hırvatistan Ligi'ni Dinamo Zagreb'in ardından 77 puanla 2. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerinde toplamıştı.

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